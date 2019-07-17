Ср, 17.07.2019
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Опаснее газировки! Медики назвали напиток, разрушающий зубы

Зубы. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

​В качестве «противоядия» врачи рекомендуют принимать добавки, содержащие кальций.

Ученые из Бернского университета установили, что чай каркаде является самым опасным для зубной эмали. Результаты исследования опубликованы в издании Swiss Dental Journal.

Специалисты использовали 300 молочных и 1020 обычных зубов, оставшихся в кабинетах дантистов. Медики на две минуты погружали зуб в ту или иную жидкость, а затем измеряли твердость эмали. Выяснилось, что наибольшую эрозию вызывает чай каркаде.

Следом расположились газированные напитки фанта, кока-кола и пепси. Главным фактором в разрушении эмали оказался показатель pH. Чем он выше, тем выше и кислотность.

Обезвредить кислые напитки помогут добавки, содержащие кальций. Кроме того, эксперты советуют пить быстро и большими глотками, тем самым снижая время взаимодействия зубов с кислой средой. А после питья почистить зубы или прополоскать рот водой, если зубной щетки нет под рукой.

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