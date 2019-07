Фото: Вера Брежнева показала моложавую красавицу-маму

View this post on Instagram

Сейчас активно набирает обороты приложение, где можно состарить или омолодить лицо #faceapp И все это снова нечто виртуальное. А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь так и будет. Это моя любимая мама. @mami4_7 Мама 4х детей. Бабушка 7ми внуков. Которая проработала уборщицей на химическом заводе 25 лет. Сейчас маме 67. И самое главное, чего мне хочется, это чтобы у меня было такое состояние души, которое будет в любом возрасте украшать меня с любым количеством морщин... 💛