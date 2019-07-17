Насколько вы высокомерны, согласно знаку Зодиака

Как часто вам приходится сталкиваться с высокомерием? Порой новое интересное знакомство приносит сплошное разочарование, когда после пары фраз выясняется, что ваш собеседник – человек заносчивый, высокомерный и пренебрежительный по отношению к окружающим, пишет Клубер.
Действительно, с таким человеком даже нормального общения добиться проблематично, не говоря уже о дружбе и отношениях.
А может быть и в вас есть доля высокомерия? Мы ведь привыкли видеть соринку в чужом глазу, но в своем не замечаем и бревна! Давайте разберемся, насколько мы высокомерны и неуважительны по отношению к окружающим. Делать это лучше всего посредством влияния планет, а значит, при помощи гороскопа.
Для целостности картины будем оценивать степень высокомерия знаков Зодиака по 10-бальной системе.
Овен (степень высокомерия – 3 балла)
Представителя данного знака едва ли можно обвинить в заносчивости. Этот человек бывает жестким, прямолинейным и даже грубым, но точно не высокомерным. Овен легко сходится с людьми, не делая особых усилий для того, чтобы понравиться или войти в доверие. Окружающие чувствуют силу подопечного Марса и сами стремятся контактировать с ним, видя в Овне защитника, «таран» способный привести любую компанию к победе, да и просто хорошего, искреннего человека. Жизнь показывает, что представитель данного знака относится к другим людям так, как они относятся к Овну.
Телец (степень высокомерия – 7 баллов)
Подопечные Венеры стараются не показывать этого окружающим, но внутри себя они очень высокомерны. Телец считает себя практиком, который в этой жизни попробовал все, и поэтому считает себя неоспоримым экспертом в любом вопросе. С этим человеком совершенно невозможно спорить, ведь Телец не желает слушать аргументы. К тому же, этого человека не волнуют проблемы окружающих. Без собственной выгоды подопечный Венеры вряд ли придет вам на помощь, а все потому, что корыстолюбия в этом человеке еще больше, чем высокомерия.
Близнецы (степень высокомерия – 4 балла)
Близнецов нельзя назвать высокомерными личностями. Это контактные и довольно добродушные люди, которые предпочитают простое, ненавязчивое общение без выпячивания собственного «Я». Правда, когда волею судеб Близнец занимает руководящую должность или выигрывает крупную сумму в лотерею, он может стать слегка заносчивым. Но это, скорее, образ, желание подурачиться и примерить на себя очередной образ. Легкий намек близких людей и Близнец вновь становится прежним и добродушным человеком, не имеющим желания возвышаться над окружающими.
Рак (степень высокомерия 2 балла)
Рак – последний из зодиакальной плеяды, кого можно назвать высокомерным. Это добродушный человек, в сердце которого заносчивость отсутствует как таковая. Представители данного знака мечтали бы жить в мире, где все люди равные, но понимают, что это невозможно, и очень обижаются, когда наглые и беспринципные личности вмешиваются в их жизнь и травмируют психику Раков. В то же время обидчивость у этих людей развита до невероятных размеров, и чаще всего обижаются дети Луны именно на тех, кто относится к ним с пренебрежением.
Лев (степень высокомерия – 10 баллов)
Самые высокомерные личности рождаются под знаком Льва. Пусть эти люди не всегда демонстрируют свое истинное лицо, в душе они выраженные эгоисты, считающие себя центрами Вселенной, вокруг которых должны крутиться все остальные. Пообщавшись со Львом, вы заметите, что этот человек – эгоист до мозга костей. Он соглашается только на самое лучшее, и при этом Льву совершенно не интересно, что достанется вам, и что вы думаете по этому поводу. К слову, повадки этого человека и его манера общения явно дают понять, что перед вами королевская персона, которая требует особого отношения.
Дева (степень высокомерия – 6 баллов)
Личности знака Дева также преуспели в высокомерии, хоть им и далеко до Львов. Эти люди выраженные идеалисты, которые считают себя умнее, точнее, выдержаннее, пунктуальнее и аккуратнее всех вокруг. Себя они считают совершенством, а потому относятся к окружающим с заметным пренебрежением. Правда, люди, хорошо знающие Деву, со временем просто перестают воспринимать этого человека, и не обращают внимания на его тщеславие. Игнорирование – лучшее «лекарство» для таких заносчивых личностей. Когда их перестают воспринимать, они понимают свои ошибки и становятся лучше.
Весы (степень высокомерия – 3 балла)
Весы гуманисты, филантропы и альтруисты. Этих людей нельзя заподозрить в высокомерии, ведь это практически единственные представители человеческого рода, которые мечтают жить в обществе, где нет войн, где все люди равны, уважают и любят друг друга. Личности данного знака стараются умерить свою гордость и уступить другому человеку, чтобы не спровоцировать конфликт. Единственный случай, когда вы можете наблюдать высокомерие этого человека – сильная обида, в которой пострадало самолюбие Весов. В этом состоянии подопечный Венеры действительно начинает презирать провинившегося человека, но только его и за конкретный проступок.
Скорпион (степень высокомерия – 7 баллов)
Скорпионы действительно считают себя лучше, умнее и хитрее других. Но природная осмотрительность не позволяет им выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. На деле же Скорпионы уважают лишь тех людей, которые сильнее, богаче и успешнее чем они сами. Тех же, кто слабее и беднее, подопечные сурового Марса просто не воспринимают как личностей, относясь к ним с долей пренебрежения. Для этих людей основной критерий – выгода. Если человек может принести выгоду Скорпиону, представитель данного знака будет относиться к нему уважительно, а если нет – станет вести себя с ним высокомерно. В общем, лицемерия у Скорпионов хоть отбавляй.
Стрелец (степень высокомерия – 6 балов)
Все знают, что Стрельцы – известные правдорубы, которые никогда не станут терпеть непристойного поведения других людей. Правда, и сами Стрельцы, порой, ведут себя не слишком корректно, особенно в процессе общения. Эти люд ужасно болтливы, но еще хуже, во время общения они так и норовят перебить своего собеседника, пытаются привлечь внимание к собственной персоне, совершенно не задумываясь о том, как это выглядит со стороны. Данное поведение явно указывает на тот, что Стрельцы считают себя умнее других и пренебрегают чувствами окружающих ради внимания к собственной персоне.
Козерог (степень высокомерия – 8 баллов)
Козероги – скрытные личности, которые в общении ведут себя вполне учтиво. Однако наблюдая за этими людьми в различных жизненных ситуациях, особенно во время конкуренции за руководящую должность, становится явно заметно пренебрежение и снисходительность, с которым Козероги относятся к своим соперникам и коллегам по работе. Но, что характерно, подопечные Сатурна с долей высокомерия относятся буквально ко всем, даже к сильным личностям. И этот факт лишает Козерогов возможности просить помощи у окружающих, заметно ослабляя их в борьбе за руководящие должности.
Водолей (степень высокомерия – 9 баллов)
Все знают, насколько высокомерным может быть Водолей. Этот человек – ярко выраженный индивидуалист, который плюет на мнение большинства, считая толпу – стадом, а себя – личностью. Водолей идет своим путем, а в спутники выбирает только тех людей, которые могут заинтересовать его своим нестандартным взглядом на жизнь, своей харизмой и неординарным мышлением. Всех других Водолей просто не воспринимает, считая ниже себя и абсолютно неинтересными для общения. К слову, именно поэтому отношение окружающих к Водолею оставляет желать лучшего.
Рыбы (степень высокомерия – 4 балла)
Рыб нельзя назвать людьми, которые «задирают нос» перед окружающими. Представители данного знака слегка неуверенные в себе личности, что просто не позволяет считать себя выше других и демонстрировать это окружающим. Рыбы вообще миролюбивые личности, которые тянутся к людям и дорожат дружбой. Но если те показывают свое пренебрежение, и пытаются смотреть на Рыб свысока, подопечные Нептуна просто обрывают с ними всякое общение, начиная испытывать к таким людям настоящее презрение. Можно говорить что угодно, но гордость этого человека задевать не рекомендуется никому.