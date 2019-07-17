Насколько вы высокомерны, согласно знаку Зодиака

Самые высокомерные личности рождаются под знаком Льва. Пусть эти люди не всегда демонстрируют свое истинное лицо, в душе они выраженные эгоисты, считающие себя центрами Вселенной, вокруг которых должны крутиться все остальные. Пообщавшись со Львом, вы заметите, что этот человек – эгоист до мозга костей. Он соглашается только на самое лучшее, и при этом Льву совершенно не интересно, что достанется вам, и что вы думаете по этому поводу. К слову, повадки этого человека и его манера общения явно дают понять, что перед вами королевская персона, которая требует особого отношения.

Дева (степень высокомерия – 6 баллов)

Личности знака Дева также преуспели в высокомерии, хоть им и далеко до Львов. Эти люди выраженные идеалисты, которые считают себя умнее, точнее, выдержаннее, пунктуальнее и аккуратнее всех вокруг. Себя они считают совершенством, а потому относятся к окружающим с заметным пренебрежением. Правда, люди, хорошо знающие Деву, со временем просто перестают воспринимать этого человека, и не обращают внимания на его тщеславие. Игнорирование – лучшее «лекарство» для таких заносчивых личностей. Когда их перестают воспринимать, они понимают свои ошибки и становятся лучше.

Весы (степень высокомерия – 3 балла)

Весы гуманисты, филантропы и альтруисты. Этих людей нельзя заподозрить в высокомерии, ведь это практически единственные представители человеческого рода, которые мечтают жить в обществе, где нет войн, где все люди равны, уважают и любят друг друга. Личности данного знака стараются умерить свою гордость и уступить другому человеку, чтобы не спровоцировать конфликт. Единственный случай, когда вы можете наблюдать высокомерие этого человека – сильная обида, в которой пострадало самолюбие Весов. В этом состоянии подопечный Венеры действительно начинает презирать провинившегося человека, но только его и за конкретный проступок.

Скорпион (степень высокомерия – 7 баллов)

Скорпионы действительно считают себя лучше, умнее и хитрее других. Но природная осмотрительность не позволяет им выставлять свои чувства на всеобщее обозрение. На деле же Скорпионы уважают лишь тех людей, которые сильнее, богаче и успешнее чем они сами. Тех же, кто слабее и беднее, подопечные сурового Марса просто не воспринимают как личностей, относясь к ним с долей пренебрежения. Для этих людей основной критерий – выгода. Если человек может принести выгоду Скорпиону, представитель данного знака будет относиться к нему уважительно, а если нет – станет вести себя с ним высокомерно. В общем, лицемерия у Скорпионов хоть отбавляй.

Стрелец (степень высокомерия – 6 балов)