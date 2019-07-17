Певица Анна Седокова рассказала, какую сумму тратит в месяц

Известная певица Анна Седокова на днях рассказала журналистам, сколько она тратит ежемесячно на все необходимое для жизни. Сумма, которую озвучила популярная артистка, поразила ее поклонников, пишут Аргументы.
Отмечается, что Седокова много работает, но и тратит немало. В частности, в прошлом году Анна купила квартиру в ипотеку, поэтому ей приходится каждый месяц платить взносы, передает teleprogramma.pro.
В новой квартире звезды сейчас проходит ремонт, вследствие чего артистка вынуждена оплачивать съемное жилье. Также Седокова перечисляет зарплату примерно 15 сотрудникам своего музыкального коллектива. Как уточняет издание "СтарХит", ссылаясь на слова Анны, ежемесячно ей приходится тратить более миллиона рублей (14 тысяч евро).