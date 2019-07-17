Принцу Гарри и Меган Маркл требуется семейный психолог

Западные СМИ сообщают, что после рождения ребенка отношения супругов стали стремительно портиться. Общественность уже подмечала, что за эти несколько месяцев Гарри не раз уезжал в заграничные поездки и оставлял жену и ребенка одних. Также недавно стало известно, что Гарри и Меган спорят из-за питания малыша, так как Маркл хочет вырастить из своего сына вегетарианца.