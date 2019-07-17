Принцу Гарри и Меган Маркл требуется семейный психолог

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями два месяца назад, у них родился сын Арчи. Малыша недавно крестили, а Меган находится в декрете и полностью взяла на себя заботы о маленьком сыне. Маркл лишь изредка выходит в свет на официальные мероприятия, пишет Экспресс газета.
Западные СМИ сообщают, что после рождения ребенка отношения супругов стали стремительно портиться. Общественность уже подмечала, что за эти несколько месяцев Гарри не раз уезжал в заграничные поездки и оставлял жену и ребенка одних. Также недавно стало известно, что Гарри и Меган спорят из-за питания малыша, так как Маркл хочет вырастить из своего сына вегетарианца.
В итоге Гарри теперь уговаривает супругу отправиться к семейному психологу, который сможет им помочь решить назревшие в браке проблемы.
«На фоне недопонимания с отцом, вражды с братом, сумасшедшего семейства Маркл и всеми остальными заботами Гарри чувствует, что близок к кризису, да и Меган уже тоже грозит депрессия»,
— рассказал порталу Radar Online аноним.