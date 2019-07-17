Городской пикник с особым характером

В этом году Боржоми пригласил всех людей продемонстрировать свою неповторимость, свой уникальный характер. Поэтому мероприятие получило название - пикник с характером Боржоми. Кроме того, была представлена виртуальная тропа Боржоми, впервые созданная в Эстонии с помощью умного приложения #walk15 и проложенная по Старому городу.

«Боржоми - это особенная вода, и мы хотим поддерживать в ее потребителях уверенность в том, что разделяем их ценности, навыки и желания, а также помогаем раскрыть себя, жить полноценно и позволять себе быть самими собой, независимо от стереотипов и предубеждений. Мы рады, что на нашем уникальном пикнике столько гостей, и все они с характером!», - сказала Татьяна Рудиене, маркетинг-менеджер по странам Балтии IDS Borjomi. «Пикник Боржоми - особая ежегодная традиция в центре Таллинна, и мы искренне надеемся, что наши друзья и впредь будут проводить время таким образом», - добавила она.

Фирма-производитель минеральной воды «боржоми» угощала не только полюбившейся многим водой, но и представила умное приложение #walk15, с помощью которого можно прогуляться по Старому городу, а затем обменять свои пройденные шаги на бонусные очки. Влада Мусвидайте, создатель приложения #walk15, сказала: «Я люблю открывать для себя новые места. Поэтому, чтобы сделать это возможным без каких-либо хлопот, и было создано приложение #walk15. Пользователям нужно всего лишь надеть удобную обувь, выбрать пункт назначения и наслаждаться!»

Но и это еще не всё: «Приложение считывает пройденные шаги, их можно обменять на различные бонусы - скидки в магазинах или выгодные предложения о покупке различных услуг и продуктов. Это наш первый виртуальный трек в Эстонии, и мы рады, что в сотрудничестве с Боржоми мы создали уникальную тропу, чтобы люди могли заново открывать для себя старый Таллинн».

Боржоми продолжает прекрасную традицию проведения городских пикников, которые стали одними из самых любимых мероприятий в центре Таллинна. В этом году пикник прошел с еще большим размахом: горожане наслаждались жареной уткой в вафельном рожке, которую приготовила команда KITCHEN me, природной минеральной водой «боржоми» и надолго запомнившейся музыкой трио Carine Jessica Kostla.