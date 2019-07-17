День принесет немало волнений: гороскоп на среду, 17 июля

Овен (21 марта – 20 апреля

Сейчас самое время для того, чтобы изобретать и придумывать нечто новое и грандиозное. Попробуйте воплотить самую смелую мечту, должно получиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Нынче вам будет катастрофически не хватать времени на выполнение текущих задач. Скорее всего, без посторонней помощи обойтись не удастся.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Этот день принесет вам немало волнений. Однако если вы сумеете справиться с эмоциями, то добьетесь результата, на который так рассчитываете.

Рак (22 июня – 22 июля)

Если вам предстоит выступить перед многочисленной аудиторией, неплохо было бы уже начать готовиться, чтобы покорить своей речью присутствующих.

Лев (23 июля – 21 августа)

Воспользуйтесь деловым предложением, которое поступит к вам сегодня. Возможно, сначала оно покажется невыполнимым, но на самом деле вы справитесь.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Удачный день для важных встреч, но проводить их нужно за пределами офиса в более спокойном месте. Тогда результат переговоров порадует обе стороны.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Следите за тем, что вы говорите и делаете. Любое неосторожное действие или слово могут быть использованы против вас вашими недоброжелателями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Самое главное сегодня — доделать то, что вы в последнее время откладывали. Дольше тянуть не стоит, поскольку от вас ждут качественно выполненной работы.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Этот день прекрасно подходит для реализации своих планов. Идеи, которые вы собираетесь воплотить в жизнь, принесут очень хорошие результаты.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Личная жизнь будет отвлекать вас от жизни трудовой. Постарайтесь как можно скорее разобраться с проблемами, пока они не отразились на зарплате.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Решительность сегодня вам точно не повредит. Чем смелее будут ваши действия, тем большего вы сможете добиться. Попробуйте, у вас все получится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)