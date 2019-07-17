День принесет немало волнений: гороскоп на среду, 17 июля

Гороскоп на сегодня, 17 июля 2019 года, предусматривает, что этот день принесет вам немало волнений. Однако если вы сумеете справиться с эмоциями, то добьетесь результата, на который так рассчитываете, пишет Segodnya.
Овен (21 марта – 20 апреля
Сейчас самое время для того, чтобы изобретать и придумывать нечто новое и грандиозное. Попробуйте воплотить самую смелую мечту, должно получиться.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Нынче вам будет катастрофически не хватать времени на выполнение текущих задач. Скорее всего, без посторонней помощи обойтись не удастся.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Этот день принесет вам немало волнений. Однако если вы сумеете справиться с эмоциями, то добьетесь результата, на который так рассчитываете.
Рак (22 июня – 22 июля)
Если вам предстоит выступить перед многочисленной аудиторией, неплохо было бы уже начать готовиться, чтобы покорить своей речью присутствующих.
Лев (23 июля – 21 августа)
Воспользуйтесь деловым предложением, которое поступит к вам сегодня. Возможно, сначала оно покажется невыполнимым, но на самом деле вы справитесь.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Удачный день для важных встреч, но проводить их нужно за пределами офиса в более спокойном месте. Тогда результат переговоров порадует обе стороны.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Следите за тем, что вы говорите и делаете. Любое неосторожное действие или слово могут быть использованы против вас вашими недоброжелателями.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Самое главное сегодня — доделать то, что вы в последнее время откладывали. Дольше тянуть не стоит, поскольку от вас ждут качественно выполненной работы.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Этот день прекрасно подходит для реализации своих планов. Идеи, которые вы собираетесь воплотить в жизнь, принесут очень хорошие результаты.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Личная жизнь будет отвлекать вас от жизни трудовой. Постарайтесь как можно скорее разобраться с проблемами, пока они не отразились на зарплате.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Решительность сегодня вам точно не повредит. Чем смелее будут ваши действия, тем большего вы сможете добиться. Попробуйте, у вас все получится.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Сегодня: вы легко найдете общий язык с окружающими, что даст неплохой шанс добиться своей цели, убедив коллег в правильности ваших действий.