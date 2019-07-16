Фото: стало известно имя нового избранника Элины Нечаевой

По информации Elu24 на минувших выходных 27-летняя Элина Нечаева была замечена с новым спутником. Стоит отметить, что певица светилась от счастья.

Журнал Kroonika выяснил, кем же является этот загадочный персонаж. По информации журнала в пятницу и субботу, на двухдневном летнем съезде Viru Keemia Grupp, Элина Нечаевапровела весь вечер с Кристьяном Пийльманном.

Известно о нем немного. Кристьян - один из сыновей крупного собственника сланцехимического концерна VKG. В настоящее время 29-летний мужчина проживает в Лондоне.