Вт, 16.07.2019
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  • Фото: стало известно имя нового избранника Элины Нечаевой

Фото: стало известно имя нового избранника Элины Нечаевой
Завидный жених!

Элина Нечаева

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

После того, как Элина Нечаева расторгла помолвку с бизнесменом Давидом Пярнаметсом, эстонская оперная дива утверждала, что сердце ее целиком и полностью принадлежит музыке. Однако в СМИ сегодня появилась информация о новом избраннике певицы.

По информации Elu24 на минувших выходных 27-летняя Элина Нечаева была замечена с новым спутником. Стоит отметить, что певица светилась от счастья.

Журнал Kroonika выяснил, кем же является этот загадочный персонаж. По информации журнала в пятницу и субботу, на двухдневном летнем съезде Viru Keemia Grupp, Элина Нечаевапровела весь вечер с Кристьяном Пийльманном.

Известно о нем немного. Кристьян - один из сыновей крупного собственника сланцехимического концерна VKG. В настоящее время 29-летний мужчина проживает в Лондоне.

ФОТО: www.novalpina.pe

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