«Красиво, но узнать сложно»: Пелагея стала другим человеком

Пару дней назад одной из самых ярких российских певиц в жанре фолк — Пелагеи исполнилось 33 года. Исполнительница, по уже сложившейся традиции, встретила день рождения в отпуске. Через некоторое время после вечеринки, именинница поделилась своим новым фото, сделанным на пляже.

Пелагея позирует в роскошном вязаном платье белого цвета, подчеркнувшем красивый оттенок её загара. Артистка, разумеется, пришла на пляж без яркого макияжа и с естественной укладкой.

Образ получился действительно сногсшибательным, но поклонники обсуждают, что Пелагею очень трудно узнать на этом кадре. Фанаты не могут понять, что именно изменилось в певице, но, по их мнению, она стала выглядеть, как другой человек.

Пелагея ФОТО: Instagram