«Красиво, но узнать сложно»: Пелагея стала другим человеком

Пару дней назад одной из самых ярких российских певиц в жанре фолк — Пелагеи исполнилось 33 года. Исполнительница, по уже сложившейся традиции, встретила день рождения в отпуске. Через некоторое время после вечеринки, именинница поделилась своим новым фото, сделанным на пляже.
Пелагея позирует в роскошном вязаном платье белого цвета, подчеркнувшем красивый оттенок её загара. Артистка, разумеется, пришла на пляж без яркого макияжа и с естественной укладкой.
Образ получился действительно сногсшибательным, но поклонники обсуждают, что Пелагею очень трудно узнать на этом кадре. Фанаты не могут понять, что именно изменилось в певице, но, по их мнению, она стала выглядеть, как другой человек.
В Сети обсуждают, что Пелагея стала копией то ли Шарлиз Терон, то ли Скарлетт Йоханссон. Оба сравнения, бесспорно лестные. Но поклонники хотели бы, чтобы артистка сохранила собственную индивидуальность, которой всегда выделялась на фоне других.