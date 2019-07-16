Шесть знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха

Овен

Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях. Если долгая мысль о смене карьеры или новых решениях держалась у вас в голове, но вы не предпринимали никаких попыток что-то поменять, то стоит рискнуть и осуществить их. Главное — не уходить от изначального плана и прислушиваться к авторитетному мнению. Ваше финансовое положение не сильно изменится, но проделанная работа гарантирует Овнам перспективу.

Близнецы

До конца лета Близнецам стоит закончить все дела, запланированные в его начале. Осень будет для вас запоминающейся. Вам удастся побороть финансовые трудности и получить удовольствие от работы. Больше времени проводите с семьей, вкладывая средства в домашний уют, вам вернется в разы больше.

Лев

Успешной наступающая осень станет и для Львов. Вам улыбнется фортуна, и любое начинание увенчается успехом. Бизнесменам советую не обходить стороной новые знакомства, одно из таких знакомств может стать для вас судьбоносным стечением обстоятельств, играющим в вашу пользу. Если же вы сотрудник, добивающийся повышения, то спешу поздравить — скорее всего, вы смените место работы и займете вышестоящую должность в другой компании.

Дева

Хочется обрадовать родившихся под знаком Девы. Если вы обдумываете глобальные покупки или заключение сделок, то осенью ваши идеи увенчаются успехом. Важно понимать, что не стоит переусердствовать и пытаться прыгнуть выше головы. Беритесь только за то, в чем вы уверены на сто процентов. Продуктивным для Дев будет начало осени — в это время отнеситесь к делам и распределению финансов с особой серьезностью.

Весы

Стоит отметить, что у Весов все не так просто. Вы сами контролируете процессы своего личностного и карьерного роста, никто и ничто не может повлиять на вас, хотя, возможно, вы бы этого хотели. Вторая половина осени будет поводом задуматься о смене рода деятельности. Во всех начинаниях Весов ожидает удача, но опять-таки благодаря их настойчивости и упорству.

Козерог