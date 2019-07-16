Шесть знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха

Овен
Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях. Если долгая мысль о смене карьеры или новых решениях держалась у вас в голове, но вы не предпринимали никаких попыток что-то поменять, то стоит рискнуть и осуществить их. Главное — не уходить от изначального плана и прислушиваться к авторитетному мнению. Ваше финансовое положение не сильно изменится, но проделанная работа гарантирует Овнам перспективу.
Близнецы
Лев
Успешной наступающая осень станет и для Львов. Вам улыбнется фортуна, и любое начинание увенчается успехом. Бизнесменам советую не обходить стороной новые знакомства, одно из таких знакомств может стать для вас судьбоносным стечением обстоятельств, играющим в вашу пользу. Если же вы сотрудник, добивающийся повышения, то спешу поздравить — скорее всего, вы смените место работы и займете вышестоящую должность в другой компании.
Дева
Хочется обрадовать родившихся под знаком Девы. Если вы обдумываете глобальные покупки или заключение сделок, то осенью ваши идеи увенчаются успехом. Важно понимать, что не стоит переусердствовать и пытаться прыгнуть выше головы. Беритесь только за то, в чем вы уверены на сто процентов. Продуктивным для Дев будет начало осени — в это время отнеситесь к делам и распределению финансов с особой серьезностью.
Весы
Стоит отметить, что у Весов все не так просто. Вы сами контролируете процессы своего личностного и карьерного роста, никто и ничто не может повлиять на вас, хотя, возможно, вы бы этого хотели. Вторая половина осени будет поводом задуматься о смене рода деятельности. Во всех начинаниях Весов ожидает удача, но опять-таки благодаря их настойчивости и упорству.
Козерог
Большая вероятность того, что Козероги распрощаются с долгами и решат конфликтные ситуации в работе и бизнесе. Прислушивайтесь к мнению близких вам людей, не игнорируйте дельные советы. Погасив старые долги, не обременяйте себя новыми, тогда осень изменит ваше положение в лучшую сторону.