Прислушайтесь к астрологам: гороскоп на 16 июля

Сегодня, 16 июля, придется решать множество служебных и личных вопросов, отложить которые на более поздний срок никак нельзя. Коллеги ждут, пока вы совершите ошибку. Постарайтесь не доставить им такого удовольствия, советует Segodnya.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Если почувствуете, что теряете контроль над ситуацией, сбавляйте темп, чтобы продолжать держать руку на пульсе. Будьте внимательны к мелочам.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Не самое удачное время для смены рода деятельности. Сложный период вскоре закончится, и вы снова будете уверены в том, что ваша работа почти идеальна.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
В этот день у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Выберите вариант, который будет максимально комфортным для вас.
Рак (22 июня – 22 июля)
Если вы будете выполнять ваши непосредственные рабочие обязанности на скорость, наверняка упустите из виду пару-тройку важных деталей.
Лев (23 июля – 21 августа)
Этот день легким назвать нельзя. Придется решать множество служебных и личных вопросов, отложить которые на более поздний срок никак нельзя.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Коллеги ждут, пока вы совершите ошибку. Постарайтесь не доставить им такого удовольствия: вашего профессионализма для этого вполне достаточно.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Скорее всего, сегодня вас ожидает монотонная работа с документами. Чтобы не увязнуть в рутине, не забывайте делать небольшие перерывы.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Не бойтесь трудностей, поскольку, чем больше вы опасаетесь неудач, тем сложнее вам будут казаться ваши дела — как рутинные, так и неожиданные.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Монотонная работа утомляет, поэтому звезды настоятельно рекомендуют вам каким-то образом ее разнообразить. Способы выбирайте сами.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Не торопитесь принимать важные решения: вряд ли они приведут к желаемому результату. Сейчас вы можете обдумать, а действовать будете позже.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Доверять на слово сегодня не следует. Тщательно проверяйте информацию и лучше не один раз, чтобы не попасть в неловкое положение.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Нынче благоприятное время для разговора о повышении зарплаты либо о новой должности. Ваши шансы получить желаемое достаточно высоки.