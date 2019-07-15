Тарзан в красном купальнике сразил соцсети

Сергей Глушко, известный публике под творческим псевдонимом Тарзан, нередко делится со своими подписчиками шутками на эротическую тему. Новая публикация артиста в Instagram не стала исключением.

На снимке, которым Глушко поделился в социальной сети, он позирует с красным бюстгальтером в горох, завязанным на его глазах на манер повязки. «Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для эротоманов», — подписал кадр Тарзан.

Поклонникам юмор танцора пришелся по вкусу. Многие отметили, что в таком виде Сергей больше похож на стрекозу, чем на муху. Некоторые фолловеры решили продолжить тему частей женского тела и пошутить в том же ключе, что и автор публикации. «Объемное, так сказать, изображение», — написали пользователи.

Тарзан ФОТО: Instagram