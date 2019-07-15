Тарзан в красном купальнике сразил соцсети

Артист примерил верх от женского купального костюма. Правда, использовать бюстгальтер Тарзан решил нестандартным способом, пишет Пятый канал.
Сергей Глушко, известный публике под творческим псевдонимом Тарзан, нередко делится со своими подписчиками шутками на эротическую тему. Новая публикация артиста в Instagram не стала исключением.
На снимке, которым Глушко поделился в социальной сети, он позирует с красным бюстгальтером в горох, завязанным на его глазах на манер повязки. «Муха Си-Си. Очки расширенной реальности. Для эротоманов», — подписал кадр Тарзан.
Поклонникам юмор танцора пришелся по вкусу. Многие отметили, что в таком виде Сергей больше похож на стрекозу, чем на муху. Некоторые фолловеры решили продолжить тему частей женского тела и пошутить в том же ключе, что и автор публикации. «Объемное, так сказать, изображение», — написали пользователи.
Многих обеспокоил вопрос о том, с кого Тарзан снял свои «очки дополненной реальности». Почитатели творчества Глушко предположили, что бюстгальтер может принадлежать его супруге — певице Наташе Королевой, и обеспокоились тем, что женщина так и останется полуобнаженной.