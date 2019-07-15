Пн, 15.07.2019
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Зеленский с супругой поздравили дочь с днем рождения
Ей исполнилось 15!

Семья Зеленского.

ФОТО: Instagram

Дочери президент Украины Владимира Зеленского Александре сегодня, 15 июля, исполняется 15 лет. По этому случаю как сам глава государства, так и его супруга Елена опубликовали на своих официальных страницах в Instagram фото девочки с поздравлениями, пишет rus.tvnet.lv.

Первая леди Украины Елена Зеленская несколько часов назад разместила в своем аккаунте совместное фото с дочерью, которое сопроводила трогательным обращением к ней: «Лучшая девочка на земле, с днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!».

Супруга Владимира Зеленского с дочерью Сашей.

Instagram

Чуть позже и папа именинницы поздравил ее. «Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!! Моя Сашуня)», - написал Зеленский.

Дочь Владимира Зеленского Саша.

Instagram

Напомним, у Владимира и Елены Зеленских двое детей: дочь Александра теперь уже 15-летняя дочь Александра и шестилетний сын Кирилл. В 2014 году Александра снималась в фильме «8 новых свиданий» в роли Саши, дочери главного героя, а в 2016-м участвовала в шоу «Рассмеши комика. Дети».

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