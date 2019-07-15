Зеленский с супругой поздравили дочь с днем рождения

Первая леди Украины Елена Зеленская несколько часов назад разместила в своем аккаунте совместное фото с дочерью, которое сопроводила трогательным обращением к ней: «Лучшая девочка на земле, с днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!».

Супруга Владимира Зеленского с дочерью Сашей. Instagram

Чуть позже и папа именинницы поздравил ее. «Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!! Моя Сашуня)», - написал Зеленский.