Зеленский с супругой поздравили дочь с днем рождения
Дочери президент Украины Владимира Зеленского Александре сегодня, 15 июля, исполняется 15 лет. По этому случаю как сам глава государства, так и его супруга Елена опубликовали на своих официальных страницах в Instagram фото девочки с поздравлениями, пишет rus.tvnet.lv.
Первая леди Украины Елена Зеленская несколько часов назад разместила в своем аккаунте совместное фото с дочерью, которое сопроводила трогательным обращением к ней: «Лучшая девочка на земле, с днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!».
Супруга Владимира Зеленского с дочерью Сашей.
Чуть позже и папа именинницы поздравил ее. «Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!! Моя Сашуня)», - написал Зеленский.
Дочь Владимира Зеленского Саша.
Напомним, у Владимира и Елены Зеленских двое детей: дочь Александра теперь уже 15-летняя дочь Александра и шестилетний сын Кирилл. В 2014 году Александра снималась в фильме «8 новых свиданий» в роли Саши, дочери главного героя, а в 2016-м участвовала в шоу «Рассмеши комика. Дети».