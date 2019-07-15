«Ни в коем случае не делайте так же». Кристина Асмус рассказала, как сбрасывает вес

Кристина Асмус охотно общается с поклонниками и отвечает на их вопросы. Недавно 31-летняя актриса поделилась рецептами ухода за кожей лица. Повышенное внимание подписчиков простимулировало продолжение. Кристина рассказала о своем опыте поддержания стройной фигуры, заранее оговорив, что не советует следовать ее примеру: «Меня иногда «злят» комменты в стиле «да у нее генетика, что вы в самом деле». Ооох, знали бы вы сколько усилий мне стоит моё тело.

Если вы когда-нибудь видели фото в моей ленте с едой, то скорее всего это просто реквизит. Как бы вам ни было сложно в это поверить, но я склонна к полноте. Да-да, я поправляюсь даже когда просто смотрю на еду. Причём, настолько моментально, что если я себя отпущу, то составлю гармоничную пару своему мужу за месяц, не больше», — призналась Асмус.

Кристина привела пример: купленные в период набора веса брюки ей пришлось через две недели ушить на 11 сантиметров. Актриса отметила, что любит и принимает себя лишь очень худой, и поэтому изнуряет себя «адскими голодными диетами». Так, перед спектаклями или съемками, где придется показаться в нижнем белье или обтягивающей одежде, Асмус может не есть несколько дней, ограничиваясь чашкой кофе и яблоком. «Гордиться нечем. Поводов для радости нет. Ни в коем случае не делайте так же! Это плохо для здоровья», — обратила внимание подписчиков Кристина.

Артистка посетовала, что не может отказаться от такой практики: «У меня дичайший страх поправиться и выглядеть не так, как я для себя решила. Состояния у меня два — либо тотальный голод, либо неприличное обжорство… Ну, не люблю я полумеры. А как сделать так, чтобы быть мега худой и при этом есть, я не знаю. Вангую — каждый третий комментарий будет содержать слово «спорт», — иронично завершила рассказ Асмус.