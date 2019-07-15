В Хельсинки всей семьей! Места, которые стоит посетить с детьми в финской столице

Наверняка, почти каждый житель Эстонии хотя бы раз был в Хельсинки: до соседкой столицы очень легко добраться и стоит это совсем недорого, а уж если попасть на скидки — можно сплавать на денек другой всего за пару евро.
Но если люди собираются ехать вместе с детьми, встает вопрос и о досуге для маленьких членов семьи. Портал Limon.ee предлагает ТОП-5 мест, которые стоит посетить в Хельсинки с детьми.
Зоопарк Korkeasaari
В зоопарке Коркеасаари в Хельсинки можно насладиться природным многообразием: в нем 150 видов животных и почти 1000 видов растений. Зоопарк Коркеасаари — один из немногих зоопарков, расположенных на острове. Сюда стоит приехать, чтобы насладиться красотой природы, посмотреть на животных и окунуться в историю.
Остров Коркеасаари находится недалеко от центра города. В Зоопарк Коркеасаари можно в течение всего года попасть на автобусе или на машине. Летом можно сесть на водный автобус от рынка Кауппатори.
Цены на билеты в зоопарк варьируются от 6 до 18 евро в зависимости от времени посещения и возраста.
Музей естествознания (Luonnontieteellinen museo)
Коллекции Luomus включают в себя ботанические, зоологические, геологические и палеонтологические образцы со всего мира и служат для исследовательских работ в области биологии и геологии, а также для образовательных целей.
Музей знакомит посетителей с различными областями естествознания. Музейная экспозиция разделена на секции: «Природа Финляндии», «История жизни», «Кости повествуют». Среди постоянных выставок — собрания костных останков динозавров, пишет Википедия.
Цены на билеты в музей варьируются от 7 до 15 евро за человека.
Парк аттракционов Linnanmäki
Вряд ли этим пунктом можно кого-то удивить, но не назвать его мы не можем, ведь это ближайший к Таллинну постоянный парк аттракционов.
Парк аттракционов Линнанмяки находится в самом центре Хельсинки в 10 минутах езды от главных достопримечательностей финской столицы. Свыше 40 аттракционов, крупнейший в Финляндии океанариум Sealife, бесплатные игры и карусели, кинотеатр 4D, водный лабиринт, автоматы, рестораны и кафе — все это вы найдете в Linnanmäki.
История старейшего в Финляндии парка аттракционов началась в 1950 году. С тех самых пор Линнанмяки радует гостей яркими впечатлениями из года в год. Парк аттракционов Линнанмяки принадлежит фонду День защиты детей, а полученная прибыль направляется на благотворительность. Это значит, что веселясь в парке, вы делаете большое и доброе дело!
Вход на территорию парка аттракционов Линнанмяки бесплатный. Кроме того, в парке работает 9 бесплатных аттракционов и 4 бесплатные детские игровые площадки. Это значит, что вы можете совершенно свободно войти в парк и провести здесь весело время. Для доступа ко всем 40 аттракционам парка необходимо купить единый дневной браслет, который стоит 42 евро и действует весь день, а за 33 евро можно купить вечерний билет, который действителен в течение 3 последних часов работы парка по вечерам.
Tropicario
Посетив Tropicario вы совершите увлекательное путешествие в мир тропических змей и ящеров. Увидите самых опасных и ядовитых змей планеты, заглянете в глаза многометровым чудовищам. Только здесь вы познакомитесь с таким количеством гигантских змей как нигде в Скандинавии.
Цена билета на одного человека варьируется от 8 до 13 евро.
Открытый бассейн Allas
Allas Sea Pool — единственный в своем роде оазис в центре города, возвращающий горожанам душу СПА культуры старых времен, когда люди собирались у воды, чтобы беседовать, отдыхать и наслаждаться жизнью.
Истинные любители единения с природой и открытые всему новому финны придумали и воплотили в реальность невероятную идею – морской бассейн Allas Sea Pool в самом центре Хельсинки, на Рыночной площади. Только представьте: вы плаваете в бассейне на уровне моря, перед вами открыточный вид на президентский Дворец и другие произведения архитектуры, а на заднем плане крутится колесо обозрения Sky Wheel. И тут же можно наблюдать за движением паромов перед оживленным рынком Кауппатори, пишет Vse.fi.
В составе комплекса три бассейна: большой бассейн с теплой пресной водой, детский бассейн и бассейн с морской водой, ее температура соответствует температуре воды за «бортом». Отличная возможность реально почувствовать, что такое северное море. Разумеется, морская вода для бассейна фильтруется и очищается по специальным технологиям. Большой бассейн и бассейн с морской водой работают круглый год, с утра до вечера!
Детям до двух лет вход бесплатный, билет для детей в возрасте 3-12 лет стоит 7 евро, а взрослому вход обойдется в 14 евро. Также есть скидки для студентов, пенсионеров и безработных.