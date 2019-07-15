В Хельсинки всей семьей! Места, которые стоит посетить с детьми в финской столице

Но если люди собираются ехать вместе с детьми, встает вопрос и о досуге для маленьких членов семьи. Портал Limon.ee предлагает ТОП-5 мест, которые стоит посетить в Хельсинки с детьми.

Зоопарк Korkeasaari

В зоопарке Коркеасаари в Хельсинки можно насладиться природным многообразием: в нем 150 видов животных и почти 1000 видов растений. Зоопарк Коркеасаари — один из немногих зоопарков, расположенных на острове. Сюда стоит приехать, чтобы насладиться красотой природы, посмотреть на животных и окунуться в историю.

Остров Коркеасаари находится недалеко от центра города. В Зоопарк Коркеасаари можно в течение всего года попасть на автобусе или на машине. Летом можно сесть на водный автобус от рынка Кауппатори.

Цены на билеты в зоопарк варьируются от 6 до 18 евро в зависимости от времени посещения и возраста.

Музей естествознания (Luonnontieteellinen museo)

Коллекции Luomus включают в себя ботанические, зоологические, геологические и палеонтологические образцы со всего мира и служат для исследовательских работ в области биологии и геологии, а также для образовательных целей.

Музей знакомит посетителей с различными областями естествознания. Музейная экспозиция разделена на секции: «Природа Финляндии», «История жизни», «Кости повествуют». Среди постоянных выставок — собрания костных останков динозавров, пишет Википедия.

Цены на билеты в музей варьируются от 7 до 15 евро за человека.

Парк аттракционов Linnanmäki

Вряд ли этим пунктом можно кого-то удивить, но не назвать его мы не можем, ведь это ближайший к Таллинну постоянный парк аттракционов.

Парк аттракционов Линнанмяки находится в самом центре Хельсинки в 10 минутах езды от главных достопримечательностей финской столицы. Свыше 40 аттракционов, крупнейший в Финляндии океанариум Sealife, бесплатные игры и карусели, кинотеатр 4D, водный лабиринт, автоматы, рестораны и кафе — все это вы найдете в Linnanmäki.

История старейшего в Финляндии парка аттракционов началась в 1950 году. С тех самых пор Линнанмяки радует гостей яркими впечатлениями из года в год. Парк аттракционов Линнанмяки принадлежит фонду День защиты детей, а полученная прибыль направляется на благотворительность. Это значит, что веселясь в парке, вы делаете большое и доброе дело!