Анджелина Джоли предложила Брэду Питту провести летние каникулы вместе с их детьми

Джоли предложила Питту провести лето вместе с их шестью детьми: 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними Вивьен и Ноксом, на что актер ответил согласием.

Большую часть лета Анджелина проведет на съемочной площадке фильма "Те, кто желают мне смерти" (Those Who Wish Me Dead), именно поэтому она связалась с Брэдом и предложила ему в этот период позаботиться об их общих детях. Это огромный шаг в их отношениях, ведь раньше Джоли ограничивала Питта в общении с детьми. Брэд на седьмом небе от счастья,

— сообщил аноним изданию.

ФОТО: Monica Schipper / AFP

Инсайдер также уточнил, что за время летних каникул у детей также появится возможность вдоволь пообщаться с дедушкой и бабушкой, которые сильно по ним соскучились. Известно, что Питт пригласил своих родителей, Джейн и Уильяма, в свой особняк в Лос-Анджелесе, чтобы они могли вместе проводить время.

ФОТО: SCANPIX

Напомним, что о желании Брэда провести с детьми летние каникулы стало известно еще в начале лета. Тогда Питт даже скорректировал свой рабочий график так, чтобы почаще навещать детей в Нью-Мексико, где они остановились вместе с матерью на время съемок картины "Те, кто желают мне смерти". К слову, тогда Питт даже предположить не мог, что через какое-то время обстоятельства сложатся таким приятным для него образом.

Они оба понимают, что им нужно двигаться вперед по жизни. Больше нет никакой драмы. Вся пыль осела. Они всегда были сосредоточены на том, что лучше для детей,

— рассказал приятель, близкий к звездам.

Возможно, Джоли смягчилась после того, как Питт недавно поставил ей ультиматум. Актер обратился к своим адвокатам с тем, чтобы они попросили судью назначить Анджелине крайний срок для подписания всех документов о разводе, а также назначили ей крупный штраф в случае промедления.

Он устал от того, что Анджелина постоянно откладывает бракоразводный процесс, который является для него очень болезненным. Ему кажется, что для Анджелины это стало своего рода игрой,

— объяснил причины действий Питта инсайдер.