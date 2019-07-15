От Эстонии до Майами: где российские звезды покупают недвижимость

Летом звезды российского шоу-бизнеса любят выбираться из душного города поближе к морскому побережью. И вместо гостиничных номеров предпочтение отдают личной недвижимости на самых престижных курортах мира.

Лолита

Несколько лет назад певица приобрела совершенно пустой участок земли в Болгарии и активно занялась его благоустройством. Теперь Милявская часто ездит на свою заграничную дачу: занимается садоводством, не жалея себя. «Я работаю на огороде, пропалываю сорняки. Была измождена донельзя физическим трудом! В девять утра вставала и в девять вечера ложилась трупом», — рассказывала Лолита.

К слову, два года назад у певицы была мечта: построить в Болгарии настоящую русскую деревню, но позже Милявская решила отложить этот вопрос. Известно, что дачи в Болгарии имеют также Михаил Боярский и Филипп Киркоров.

Ирина Аллегрова

Долгое время певица не могла представить своей жизни без отдыха на американском курорте Майами. Тогда Аллегрова купила квартиру с видом на океан, а впридачу и собственные 25 метров от пляжа. Правда, недавно Ирина решила, что долгий перелет в США стал для нее слишком тяжелым. Теперь артистка отдыхает в Тоскане и приятно радует соседей кулинарными изысками.

«Как-то человек, который продавал мне дом, пришел в гости со своим другом. Я решила их угостить.У них были такие круглые глаза: они не думали, что это так вкусно. Теперь в гости бегают», — поделилась Аллегрова.

Алена Апина

Звезда «Дискотеки 80-х» на отдых летает только в испанскую Марбелью, где у Апиной есть собственное жилье. На море певица ходить не любит, зато с радостью сопровождает друзей на шоппинг. «За все время я была на пляже всего несколько раз. Вода — это совершенно не моя стихия. Я — не водный человек», — заявляет Алена.

Помимо певицы, Испанию облюбовали и другие артисты: Наталья Ветлицкая, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Последние приобрели жилье в Каталонии. В двухэтажной квартире с видом на побережье пара отдыхает вместе с маленькой дочерью.

Юлия Шилова

Писательница большую часть жизни мечтала купить недвижимость в Черногории. Несколько лет назад Юлии удалось осуществить давнее желание, но Шилова быстро пожалела об этом решении: местные жиголо одолели женщину. К тому же, писательница столкнулась с неприятным соседством.

«Как-то в соседский дом, который пустовал, въехала компания крепких парней. В мое отсутствие они разломали мою террасу, а под дом сделали подкоп», — в ужасе вспоминает Юлия.

Лариса Долина

Известная артистка приняла решение о покупке квартиры в Юрмале после того, как появилась на свет ее внучка Сашенька. Теперь Лариса Долина проводит практически все лето на Рижском взморье. «В Юрмале потрясающий воздух. Я бы жила там на протяжении всего года, но, к сожалению, провожу только лето. Естественно, периодически выезжаю на концерты», — говорит певица.

Лариса Александровна не любит расслабляться даже на отдыхе и проводит время активно. Певица встает в семь утра и отправляется прямиком на пляж, где ежедневно занимается спортом.

Геннадий Хазанов

Много лет назад знаменитый юморист обзавелся квартирой в Израиле, в городе Тель-Авив. Апартаменты Хазанова располагаются в известном элитном жилом комплексе под названием «Царь Давид», откуда открывается невероятно красивый вид на Средиземноморье.

Стоит отметить, что, в отличие от жены, сам артист не очень любит отдыхать в заграничной квартире, утверждая, что ему совершенно не подходит местный климат. Поэтому юмориста чаще можно встретить на пляжах Юрмалы.

Ирина Понаровская

Несмотря на то что в этом году певица вернулась на большую сцену, она приняла решение уехать из Москвы. Понаровская переехала в Эстонию, где у нее есть собственный дом. Звезда считает, что климат и образ жизни этих мест ей подходят больше. «Я в Эстонии выросла: жила с шести лет! Для меня там все родное», — делится артистка.

Напомним, что ранее Ирина владела квартирой в Америке. Позже она приняла решение продать имущество.