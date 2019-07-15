Организаторы объявили расписание рок-фестиваля Go Narva!

Организаторы уже определили время выхода групп на сцену. Порядок получился следующим:

18.00 - открывается вход на территорию замка Герман. Открытие и приветствие от огранизаторов фестиваля, для вас звучат любимые рок-хиты всех времен.

19.00 - Группа «Леприконсы» из Беларуси открывает концертную программу своим веселым и драйвовым выступлением.

20.00 - Группа Полюса из Санкт-Петербурга продолжит заданный темп своими напористыми и одновременно романтическими хитами.

21.00 - Группа AveNue, хозяева площадки, по праву выступят в середине программы фестиваля. Все любимые хиты за всю богатую историю группы!

22.00 - «Чиж & Со.» с юбилейной программой посвящённой 25-летию группы! Ожидаются сюрпизы, интересная подборка песен и особый настрой.

23.30 - Легенды эстонской сцены - Terminaator! Настоящий рок и неподдельный задор эстонской души! Самая поющая нация может петь не только хором, но и по-рокерски, не уступая мировым титанам рок-н-ролла!

01.00 – Uma2rman! Бесспорные хедлайнеры многих фестивалей заставят замок плясать и радоваться позабыв обо всем на свете! Прозвучат все золотые хиты и шлягеры от братьев Кристовских и их команды!

Кроме того, отличная атмосфера летнего дня, праздник для всей семьи, аттракционы для детей, еда и напитки на любой вкус. Первоклассный звук и потрясающий свет! И все это рядом, у нас дома, здесь в Нарве! Ну а тем, кто давно у нас не гостил или вовсе не успел открыть для себя наш лучший город страны, мы говорим — GO NARVA! Добро пожаловать!