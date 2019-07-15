Виторган показал в Сети фото новой любовницы голышом, а Собчак в ответ - свою грудь

Недавно на своей странице в Instagram он выложил голое фото своей любовницы - 27-летней Нино Нинидзе, с которой не раз появлялся на публике. СМИ сфотографировали артистов в зрительном зале на спектакле «Нод», на котором появилась парочка. Фото появилось в телеграм-канале «Только никому».

На новом снимке, опубликованном Виторганом, обнаженная девушка в сумерках стоит у окна. Поклонники считают, что бывший муж Собчак похвастался таким образом, что съехался с девушкой на 19 лет его моложе.

Нино Нинидзе Instagram

В итоге публика дождалась реакции Собчак, которая отреагировала на появление новой пассии весьма болезненно. По ее словам, Виторган и раньше не хранил ей верность и усомнилась в искренности чувств ветреных мужчин.

«Если человек любит тебя, он не будет ни с кем кокетничать. Иначе зачем мне такой муж? Все эти разговоры про женщин-разлучниц, как это можно, все это ханжество от одного - люди всегда хотят переложить с себя ответственность. Если два человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина, они должны нести эту ответственность, они оба в этом виноваты», - заявила экс-супруга Виторгана. Кроме того, телеведущая выложила в Instagram свои пикантные снимки - подборку фото «с грудью».

Посты Ксении Собчак Instagram

По мнению фоловеров Собчак, так она хотела показать бывшему, как много он потерял. Среди тех, кто отреагировал на фото «с грудью» Собчак оказалась скандальный блогер Лены Миро.

«Максим Витогран понял, что скрывать свою новую пассию Нино Нинидзе теперь не имеет смысла, и выложил в сториз намекающую на произошедшее фотографию молодой актрисы. У Ксении Собчак бомбануло: ее сториз тут же заполнились прыщавыми сиськами наперевес. Ксюш, ну ты реально считаешь, что твои сомнительные прелести перевесят?» — написала она в своем Telegram-канале.

Однако блогер ошиблась: Ксения выложила свой пост первой, так что кого из супругов «бомбануло» - еще вопрос.