Фото: Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Звезда «Битвы экстрасенсов» предпочитает не афишировать личную жизнь, но на днях неожиданно сообщила в социальных сетях радостную новость: у нее и ее супруга Марка Александера скоро родится второй ребенок.
Эстонская ведьма опубликовала трогательный снимок в Instagram. На фото Керро держит на руках своего годовалого сына. Но больше всего в глаза бросается заметно округлившийся живот знаменитости.
«Радость старшего брата. Наша настоящая любовь – это наша кровь, наши дети», –подписала снимок Мэрилин.
Напомним, что первенца Мэрилин Керро родила 29 июня прошлого года. 30-летняя звезда решила не затягивать и подарить своему сыну сестру или брата.