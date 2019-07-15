Пн, 15.07.2019
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  • Фото: Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Фото: Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Неожиданно!

Marilyn Kerro

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Звезда «Битвы экстрасенсов» предпочитает не афишировать личную жизнь, но на днях неожиданно сообщила в социальных сетях радостную новость: у нее и ее супруга Марка Александера скоро родится второй ребенок.

Эстонская ведьма опубликовала трогательный снимок в Instagram. На фото Керро держит на руках своего годовалого сына. Но больше всего в глаза бросается заметно округлившийся живот знаменитости.

«Радость старшего брата. Наша настоящая любовь – это наша кровь, наши дети», –подписала снимок Мэрилин.

Напомним, что первенца Мэрилин Керро родила 29 июня прошлого года. 30-летняя звезда решила не затягивать и подарить своему сыну сестру или брата.

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