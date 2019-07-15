Сегодня все получится! Читайте гороскоп на понедельник, 15 июля

Скорее читайте гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Тщательно планируйте предстоящие дела и постарайтесь распределить время и силы так, чтобы вы успели все, что запланировали на сегодня.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Нынешний день нужно провести в офисе. Избегайте мест скопления людей, отложите походы по магазинам, а вечер лучше всего провести дома, пишет Segodnya.
Рак (22 июня – 22 июля)
Вам необходимо сегодня проявить терпение и выдержку. Важно успокоиться и уделить свое внимание тем, кто нуждается в вашей поддержке.
Лев (23 июля – 21 августа)
Не исключено, что сегодня, кроме текущих служебных дел, вам удастся спешно решить возникшие семейные проблемы или бытовые хлопоты.
Дева (24 августа – 22 сентября)
Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных и необдуманных решений. Придется приложить некоторые усилия, отстаивая свои интересы.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Нынче вы будете полны энтузиазма и энергии. Именно поэтому следует контролировать эмоции, не пытаться взять на себя больше, нежели вы можете сделать.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Если вы не научитесь реально оценивать ситуацию, неприятностей не избежать. Не ждите помощи со стороны, действуйте сами так, как считаете нужным.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Сегодня вам будет сопутствовать успех, сможете разобраться с проблемами, которые ранее не поддавались. В личной жизни возможны перемены к лучшему.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему, если вы предпримите необходимые шаги.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
День благоприятен для смены места жительства или начала ремонта. Если же вы не готовы к серьезным переменам, то хоть какой-то элемент декора купите.