Сегодня все получится! Читайте гороскоп на понедельник, 15 июля

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тщательно планируйте предстоящие дела и постарайтесь распределить время и силы так, чтобы вы успели все, что запланировали на сегодня.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Нынешний день нужно провести в офисе. Избегайте мест скопления людей, отложите походы по магазинам, а вечер лучше всего провести дома, пишет Segodnya.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вам необходимо сегодня проявить терпение и выдержку. Важно успокоиться и уделить свое внимание тем, кто нуждается в вашей поддержке.

Лев (23 июля – 21 августа)

Не исключено, что сегодня, кроме текущих служебных дел, вам удастся спешно решить возникшие семейные проблемы или бытовые хлопоты.

Дева (24 августа – 22 сентября)

Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных и необдуманных решений. Придется приложить некоторые усилия, отстаивая свои интересы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Нынче вы будете полны энтузиазма и энергии. Именно поэтому следует контролировать эмоции, не пытаться взять на себя больше, нежели вы можете сделать.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Если вы не научитесь реально оценивать ситуацию, неприятностей не избежать. Не ждите помощи со стороны, действуйте сами так, как считаете нужным.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сегодня вам будет сопутствовать успех, сможете разобраться с проблемами, которые ранее не поддавались. В личной жизни возможны перемены к лучшему.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Не стесняйтесь обращаться за помощью к друзьям. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему, если вы предпримите необходимые шаги.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)