Беременная невеста Тимати с трудом передвигается

Модель опубликовала снимок в Stories в своем Instagram-аккаунте. Она сфотографировала себя в зеркало, бережно поддерживая округлившееся чрево.

Анастасия Решетова ФОТО: Скриншот с Instagram

Возлюбленная Тимура Ильдаровича рассказала, что беременность начала доставлять серьезный дискомфорт. "Живот еще не огромный, а ходить тяжелее становится. Про спину вообще молчу", – поделилась она.

Отметим, пара долгое время скрывала интересное положение Анастасии. Она на время пропала из поля зрения папарацци, стала выкладывать старые кадры. Лишь в конце мая текущего года генеральный продюсер Пашу рассказал о ее беременности, после этого Решетова вынуждена была признаться.