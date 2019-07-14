«Пересматриваю и плачу»: Регина Тодоренко и Влад Топалов показали видео свадьбы

Разрабатывали его нереальные мастера со скоростью света, так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! Но это не про меня) Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом еще и свою дочку, и внучку заставлю надеть,