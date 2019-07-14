«Пересматриваю и плачу»: Регина Тодоренко и Влад Топалов показали видео свадьбы

3 июля 29-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов поженились в Италии. Новоиспеченные супруги продолжают делиться с поклонниками в Instagram новыми фотографиями и видео со свадьбы. Так, сегодня телеведущая опубликовала в микроблоге несколько романтичных роликов, пишет Сплетник.
Звезда призналась, что всю жизнь мечтала сниматься в голливудском кино.
Иногда даже представляла себя героиней Джулии Робертс в фильме "Красотка", иногда мне хотелось оказаться в фильме "Ла-ла-лэнд", петь и танцевать вместе с героями. Но я никогда не думала, что моим первым голливудским фильмом станет наше свадебное кино! Этот видео так тонко передает атмосферу праздника, царившую в тот день (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),
— подписала пост Регина.
Молодая мать также рассказала о том, как создавалось ее платье от Edem, которое, по мнению звезды, получилось сказочно красивым.
Разрабатывали его нереальные мастера со скоростью света, так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! Но это не про меня) Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом еще и свою дочку, и внучку заставлю надеть,
— пошутила селебрити.
Супруги показали на видео и момент произнесения свадебных клятв, которые они написали сами.
Нигде на планете нет такого прекрасного мужчины, как ты. Хотя один все-таки есть, но он как раз от тебя. Я обещаю любить тебя каждой клеточкой и каждым меридианом своего сердца в этой жизни, в следующей и в послеследующей. Я люблю тебя,
— волнуясь, произнесла Регина.
Я обещаю всегда быть рядом с тобой. Каждый день стараться быть лучше для тебя и не забывать говорить: "Я тебя люблю" просто так,
— поделился Влад.