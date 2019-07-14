Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 июля 2019 года

«Императрица» — карта, предвещающая победы и достижения. Этот аркан хорош для тех, кто давно собирается завершить какое-то затяжное дело. Он же говорит о позитивном росте энергетики.

Лев

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Судя по карте «Отшельник», Львы в начале недели наверняка захотят разобраться в себе, возможно, взять паузу в некоторых делах или в личной жизни. Не стоит этого бояться: уединение пойдет Львам только на пользу.

В том же направлении ведет Львов и карта «Иерофант». Заниматься стоит лишь важными и первостепенными задачами, не распыляясь на мелочи. Можно применять полезные финансовые практики, чтобы укрепить материальное благосостояние.

Аркан «Смерть» — не пугающая карта, а лишь знак того, что Львы за эту неделю верно расставят приоритеты и избавятся от того, что мешает им жить счастливо, будь то токсичные приятели, вредные привычки и зависимости или долги.

Дева

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«Иерофант» значит, что Девы будут четко видеть свои приоритеты, смогут отличить важное от второстепенного, и это станет залогом их успехов. Нужно не терять времени и привлекать в жизнь удачу и везение.

Карта «Умеренность» советует Девам не хвататься за все дела одновременно и держать в фокусе внимания только основные задачи. Не повредит четкий график, как в работе, так и во встречах с друзьями. Рекомендуется носить с собой блокнот или ежедневник.

«Правосудие» значит, что Девы в выходные дни могут столкнуться с испытаниями и даже соблазнами. От их выбора зависит, приблизятся они к успеху или сделают шаг назад. Благополучие будет у Дев в руках.

Весы

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«Суд» в раскладе Весов призывает представителей этого Знака Зодиака прислушаться к себе. Также на этой неделе можно добиться от окружающих справедливых решений и верных ответов.

Аркан «Мир» также поможет Весам найти общий язык с коллегами, друзьями и родными. На этой неделе вполне реально зарыть топор войны, примириться после затяжной ссоры со старым другом, найти достойного делового партнера.

«Луна» — карта, предвещающая сомнения, внутренний раздрай и колебания. Также аркан может означать сплетни и интриги. Не стоит слушать то, что говорят за спиной, и уж тем более предаваться печали. Негативные эмоции разрушают организм, так что их лучше сразу гнать прочь, чтобы они не спутали Весам все карты.

Скорпион

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«Башня» — карта резких и подчас необратимых перемен. Не стоит их бояться: Скорпионы давно стремятся выйти за ограничивающие их рамки, и сейчас можно, наконец, сделать к этому первый шаг.

«Дурак» призывает Скорпионов не относиться слишком серьезно к происходящему. Чувство юмора поможет наладить контакт с окружающими людьми. Да и в целом, созидательное мышление привлечет желаемое в жизнь, а вот негатив едва ли поможет осуществить задуманное.