Таро-прогноз на неделю с 15 по 21 июля 2019 года

Таро-прогноз дает всем нам хорошую возможность действовать согласно планам свыше и менять жизнь к лучшему своими руками. Благодаря предсказаниям карт можно легко узнать, что приготовила Судьба и как не попасть впросак в сложной ситуации, пишет Dailyhoro.
Арканы Таро важно толковать, исходя из конкретных реалий жизни: не стоит каждую карту понимать буквально. Одна и та же карта для разных людей означает разные вещи, даже если оба человека принадлежат к одному Знаку Зодиака. Это вполне объяснимо, так как не только Таро или астрологию мы принимаем в расчет. Кроме того, важно помнить, что в конечном итоге не карты, а мы сами управляем жизнью. Поэтому арканы могут лишь предостеречь или задать верное направление. Финальный же результат зависит в большей степени от человека и его решений.
Овен
Карта «Сила» указывает Овнам на возможность разобраться с проблемами и достичь успехов благодаря воле и ответственности. По этому Аркану Овнам важно сдерживать эмоции, чтобы перепады настроения не стали причиной конфликтов и неприятностей.
Позитивный Аркан «Солнце» говорит о достижении целей и о приятных новостях. Середина недели будет удачной как для отдыха, так и для начинаний, запланированных Овнами заранее.
«Колесо фортуны» предвещает внезапный поворот судьбы, с которым Овны никак не ожидают повстречаться. Однако в будущем эти неожиданные изменения принесут Овнам успех.
Телец
Аркан «Правосудие» свидетельствует, что в начале недели Тельцы будут пожинать плоды прошлого. Им необходимо выбирать верные пути, прислушиваясь к внутреннему голосу, и не идти на сделки с совестью.
Карта «Сила» в раскладе означает, что Тельцам важно быть последовательными и твердыми в своих решениях. Стойкость и внутренняя сила пригодятся Тельцам, особенно в вопросах карьеры.
«Колесо фортуны» означает, что не все пойдет по плану, и этого не стоит бояться. Судьба все расставит по своим местам и преподнесет Тельцам не только неожиданности, но и парочку приятных сюрпризов.
Близнецы
«Колесо фортуны» сулит Близнецам перемены в жизни, к которым само провидение вело их в последнее время. Это значит, что некоторым событиям суждено свершиться именно сейчас.
«Умеренность» означает, что Близнецы будут удачливее, если вспомнят о сдержанности и не будут предаваться излишествам. Не стоит потакать слабостям: прерывать начатую так удачно диету, забрасывать обучение, тренировки или ремонт. К успеху может неожиданно привести хобби или дружеское знакомство.
«Звезда» предрекает счастье и исполнение желаний. Это аркан успеха, настоящая путеводная звезда для тех, кто ищет лучшего себе и своим близких. В выходные будут благоприятны духовные практики.
Рак
«Колесо фортуны» в раскладе Раков означает, что в скором времени, вероятно, уже в начале этой недели судьба сама укажет им путь к удаче и подтолкнет представителей этого созвездия к решительным действиям.
Аркан «Умеренность» советует Ракам поумерить был, верно рассчитать силы и идти к своим целям размеренными и выверенными шагами. В финансовой сфере не помешает планирование, в том числе и пресловутые списки покупок. Деньги лучше взять под внимательный контроль.
«Императрица» — карта, предвещающая победы и достижения. Этот аркан хорош для тех, кто давно собирается завершить какое-то затяжное дело. Он же говорит о позитивном росте энергетики.
Лев
Судя по карте «Отшельник», Львы в начале недели наверняка захотят разобраться в себе, возможно, взять паузу в некоторых делах или в личной жизни. Не стоит этого бояться: уединение пойдет Львам только на пользу.
В том же направлении ведет Львов и карта «Иерофант». Заниматься стоит лишь важными и первостепенными задачами, не распыляясь на мелочи. Можно применять полезные финансовые практики, чтобы укрепить материальное благосостояние.
Аркан «Смерть» — не пугающая карта, а лишь знак того, что Львы за эту неделю верно расставят приоритеты и избавятся от того, что мешает им жить счастливо, будь то токсичные приятели, вредные привычки и зависимости или долги.
Дева
«Иерофант» значит, что Девы будут четко видеть свои приоритеты, смогут отличить важное от второстепенного, и это станет залогом их успехов. Нужно не терять времени и привлекать в жизнь удачу и везение.
Карта «Умеренность» советует Девам не хвататься за все дела одновременно и держать в фокусе внимания только основные задачи. Не повредит четкий график, как в работе, так и во встречах с друзьями. Рекомендуется носить с собой блокнот или ежедневник.
«Правосудие» значит, что Девы в выходные дни могут столкнуться с испытаниями и даже соблазнами. От их выбора зависит, приблизятся они к успеху или сделают шаг назад. Благополучие будет у Дев в руках.
Весы
«Суд» в раскладе Весов призывает представителей этого Знака Зодиака прислушаться к себе. Также на этой неделе можно добиться от окружающих справедливых решений и верных ответов.
Аркан «Мир» также поможет Весам найти общий язык с коллегами, друзьями и родными. На этой неделе вполне реально зарыть топор войны, примириться после затяжной ссоры со старым другом, найти достойного делового партнера.
«Луна» — карта, предвещающая сомнения, внутренний раздрай и колебания. Также аркан может означать сплетни и интриги. Не стоит слушать то, что говорят за спиной, и уж тем более предаваться печали. Негативные эмоции разрушают организм, так что их лучше сразу гнать прочь, чтобы они не спутали Весам все карты.
Скорпион
«Башня» — карта резких и подчас необратимых перемен. Не стоит их бояться: Скорпионы давно стремятся выйти за ограничивающие их рамки, и сейчас можно, наконец, сделать к этому первый шаг.
«Дурак» призывает Скорпионов не относиться слишком серьезно к происходящему. Чувство юмора поможет наладить контакт с окружающими людьми. Да и в целом, созидательное мышление привлечет желаемое в жизнь, а вот негатив едва ли поможет осуществить задуманное.
Карта «Суд» значит, что Скорпионы смогут отстоять свои взгляды и интересы. Не стоит жертвовать идеалами и убеждениями в угоду токсичным знакомым или иным сомнительным личностям: эту уступку не оценят по достоинству.
Стрелец
«Луна» в раскладе Стрельцов предостерегает рожденных под этим созвездием от мнительности. Не рекомендуется слушать чужие разговоры, делать выводы из сомнительных сплетен, особенно в начале этой недели.
«Суд» ведет Стрельцов к справедливости и верному решению сложных проблем. Необходимо быть во всеоружии в будни, и тогда все действия Стрельцов окажутся благоприятными для их будущего
По аркану «Повешенный» Стрельцы рискуют повстречаться с препятствиями и преградами, причем не все из них будет легко и просто преодолеть. Стрельцы справятся, если будут действовать без колебаний.
Козерог
«Иерофант» — верный знак того, что пора брать судьбу в свои руки. Бездействие может сильно навредить Козерогам. Важно полагаться не на эмоции и сиюминутные желания, а на здравый смысл. Впрочем, с этой задачей Козероги обычно прекрасно справляются.
Карта «Мир» предрекает Козерогам спокойные будни. Ничто не должно неожиданно помешать рожденным под созвездием Козерога, так что можно использовать это затишье в своих интересах.
«Колесница» означает, что Козерогам не повредит решительный рывок вперед. Сейчас вредно топтаться на месте и раздумывать над простыми задачами. Можно применять техники визуализации, но желаемое обязательно нужно подкрепить действием: таков основной принцип на неделю с 15 по 21 июля.
Водолей
«Суд» у Водолеев в раскладе указывает на то, что в своих действиях нужно будет руководствоваться честностью и не обманывать ни окружающих, ни себя. Иначе можно лишиться тех успехов, которые уже были достигнуты.
Аркан «Смерть» — символ отмирания всего ненужного, устаревшего или попросту вредного. Самое время расстаться с привязанностями, которые не приносят радости, или негативными воспоминаниями.
«Мир» — добрый знак, который свидетельствует, что к концу недели Водолеи будут на верном пути. Это карта спокойствия, умиротворения и отдыха. Судя по ней, можно очистить энергетику от негативных программ.
Рыбы
«Башня» предвещает Рыбам встряску. Возможно, они решат скорректировать свои цели или даже в корне их изменить. Следует отметить, что неожиданные виражи приведут Рыб к победам быстрее, чем проторенные и спокойные маршруты.
Карта «Солнце» дарит Рыбам надежду и уверенность, что планы увенчаются успехом. Однако важно не рассказывать о своих намерениях, чтобы не растерять весь запал в разговорах, обсуждениях и спорах.
«Мир» — также хороший знак для Рыб. Он означает возможность укрепить отношения с близкими, примириться с теми, кто сейчас в ссоре с Рыбами, а также урегулировать разногласия с давними соперниками и недоброжелателями.
Этот июль богат на события, и прогноз Таро-карт — очередное тому подтверждение. Редакция сайта dailyhoro.ru советует не останавливаться на достигнутом.