София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки

"Соня всегда советуется со мной и со своими родителями. Она очень талантливая и трудолюбивая девочка. Я считаю, она в жизни всего добьется. У нее есть мечта, которая обязательно осуществится", – рассказала София Ротару в программе "Светская жизнь".