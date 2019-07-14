Народная артистка СССР София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки Софии Евдокименко и дает ли ей наставления в музыке, пишет Сегодня.
"Соня всегда советуется со мной и со своими родителями. Она очень талантливая и трудолюбивая девочка. Я считаю, она в жизни всего добьется. У нее есть мечта, которая обязательно осуществится", – рассказала София Ротару в программе "Светская жизнь".
По ее словам, иногда знаменитая певица даже критикует Соню.
"Некоторые песни, которые она писала, нужно было немножко подправить, однако делали мы это вместе. Мы вместе советуемся и прислушиваемся друг к другу", – призналась народная артистка СССР.