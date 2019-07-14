Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июля 2019 года

Эта неделя станет опасной для людей, которые подвержены манипуляциям. Остерегаться стоит не только манипуляторов и недоброжелателей, но и энергетических вампиров. В остальном неделя будет вполне рядовой и довольно предсказуемой.

Овен

Овнам в трудные минуты можно смело запираться дома и наслаждаться пребыванием в родных стенах. Чтобы лечение домашней обстановкой было наиболее эффективным, стоит пользоваться простыми оберегами для дома. Они помогут сохранить позитивную энергию в помещении, чтобы предотвратить появление недомогания, неуверенности и депрессивного настроения.

В самом начале недели Овнов может настичь ворох дурных мыслей, сомнений и переживаний. Из-за них будет гораздо сложнее принимать важные решения. Отчасти решить проблему поможет обостренная интуиция. Еще можно пользоваться помощью близких людей, коллег и друзей.

Телец

Тельцам желательно не рассказывать никому о своих планах. Из-за этого все начинания и проекты могут сорваться. Труднее будет проходить адаптация к новым условиям на работе и в бизнесе. Тельцы — одни из самых умных и быстро соображающих людей, поэтому им стоит воспользоваться своим интеллектом и хитростью, чтобы преодолевать преграды на пути.

Звезды и планеты находятся в таком положении, в котором для Тельцов наступает время, наихудшим образом подходящее для опрометчивых поступков. Также не стоит давать никому пустых обещаний. Желательно проявлять самостоятельность и стремиться к самодостаточности во всех сферах. В любви и в дружбе можно давать людям больше свободы.

Близнецы

Близнецам необходимо избегать навязчивого мнения окружающих. Вокруг полным-полно хитрых людей, которые норовят использовать кого-нибудь в своих корыстных целях. Представители этого Знака предрасположены к манипуляциям, поэтому лучше думать своей головой, обращаясь за помощью к личному опыту, а не к советам сомнительных приятелей на один день.

Во второй половине недели, ближе к четвергу, Близнецы могут встретиться с обостренной сентиментальностью. В связи с этим лучше перестать копаться в прошлом, сфокусировавшись на будущем. Чтобы неделя не закончилась на минорной ноте, лучше позволить себе как следует отдохнуть на выходных, занявшись любимыми и самыми приятными делами.

Рак

Избавиться от проблем и достичь благополучия Ракам помогут слова-пароли, а также неотступное следование свои личным принципам. Лучше не менять правил игры, чтобы оставаться на коне. Рисковать и рваться в бой пока не стоит. Сейчас Ракам следует вести себя как хищникам в засаде. Нужно терпеливо ждать удобного момента для нападения.

В сложных делах на работе и в бизнесе полезным станет рациональный подход. Его же следует использовать и в процессе совершения покупок. В любви и в отношениях с людьми в целом Раков могут подстерегать конфликты. Апогеем этого периода можно считать четверг-пятницу. В конце рабочей недели стоит избегать коллективной работы и пустых обещаний.

Лев