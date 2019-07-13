Сб, 13.07.2019
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  • Срочно на обложку! Эстонский красавчик Танель Падар похвастался голым торсом

Срочно на обложку! Эстонский красавчик Танель Падар похвастался голым торсом

Lauren Villmann ja Tanel Padar 24. jaanuaril 2019 Eesti Muusikaauhindade galal Saku suurhallis.

ФОТО: Raul Mee/Mollusk Media/Scanpix

Эстонский певец Танель Падар, который в 2001 году принес Эстонии победу на «Евровидении», опубликовал в своем микроблоге в Instagram свежий кадр из бассейна. 

Снимком певец, который скоро впервые станет отцом, поделился несколько часов назад, но уже успел собрать несколько тысяч лайков. 

На фото он позирует в закрытом бассейне отеля Hedon SPA & Hotel в Пярну.

Напомним, Танель Падар примет участие в юбилейном концертном туре Иво Линна IFF70. Концерты будут проходить с 13 по 19 июля в восьми городах Эстонии. 

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