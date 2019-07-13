Срочно на обложку! Эстонский красавчик Танель Падар похвастался голым торсом

Эстонский певец Танель Падар, который в 2001 году принес Эстонии победу на «Евровидении», опубликовал в своем микроблоге в Instagram свежий кадр из бассейна.
Снимком певец, который скоро впервые станет отцом, поделился несколько часов назад, но уже успел собрать несколько тысяч лайков.
На фото он позирует в закрытом бассейне отеля Hedon SPA & Hotel в Пярну.
Напомним, Танель Падар примет участие в юбилейном концертном туре Иво Линна IFF70. Концерты будут проходить с 13 по 19 июля в восьми городах Эстонии.