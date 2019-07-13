Попробуй! Сомнолог рассказал, как спать, чтобы высыпаться

Эксперт добавил, что в целом люди подразделяются на два типа: короткоспящие и долгоспящие. Первой группе для полного восстановления обычный семи-восьмичасовой сон будет казаться избыточным. Второй группе требуется на несколько часов больше — минимум девять-десять часов сна.

При этом если человек спит, сколько ему требуется, но не высыпается и просыпается "разбитым", то ему нужно обратиться к специалисту. Пельман считает, что это может быть признаком физических или психологических проблем, которые необходимо выявлять и лечить.