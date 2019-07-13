Сб, 13.07.2019
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Попробуй! Сомнолог рассказал, как спать, чтобы высыпаться

Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В случае избыточной сонливости и систематической разбитости по утрам стоит проконсультироваться с доктором.

Для каждого человека предусмотрена своя норма количества сна. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-сомнолога Александра Пельмана.

— В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы,

— отметил он.

Эксперт добавил, что в целом люди подразделяются на два типа: короткоспящие и долгоспящие. Первой группе для полного восстановления обычный семи-восьмичасовой сон будет казаться избыточным. Второй группе требуется на несколько часов больше — минимум девять-десять часов сна.

При этом если человек спит, сколько ему требуется, но не высыпается и просыпается "разбитым", то ему нужно обратиться к специалисту. Пельман считает, что это может быть признаком физических или психологических проблем, которые необходимо выявлять и лечить.

Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это не норма. Это может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна,

— заключил сомнолог.

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