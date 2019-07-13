Весам не стоит браться за работу, а у Рыб нет причин беспокоиться! Гороскоп на 13 июля

Овен на сегодня

Благоприятный день для работы и творческой деятельности, реализации профессиональных планов, восстановления прерванных деловых отношений или начала новых. Перед вами не возникнет преград, маловероятны разногласия с коллегами и руководством. Удачная финансовая ситуация позволяет делать покупки и принимать решения об инвестициях; можно также продавать или отдавать ненужные вещи.

Много хорошего принесут и личные отношения. Вероятен прогресс в романтических отношениях, влюбленные Овны сделают все возможное, чтобы провести время со своим избранником. Родственники могут выступить невольными инициаторами романтического знакомства.

Телец на сегодня

Этот день порадует Тельцов новыми впечатлениями, возможностью замечательно отдохнуть, блеснуть интеллектом и чувством юмора в приятном обществе, собрать вокруг себя людей веселых, интересных и творчески одаренных. Несложно догадаться, что развлекаться у вас сегодня получится гораздо лучше, чем работать – как только речь зайдет о делах, выяснится, что ни них у вас совершенно нет времени! Однако проявить благоразумие все же нужно, иначе вы рискуете попасть в сложное положение.

Приятно, что близкие люди с пониманием относятся к вашим желаниям и не портят настроения нравоучениями и советами. Можно порадовать любимого человека приятным сюрпризом или сделать подарки родственникам – ваше финансовое положение это позволяет. Будьте поосторожнее с незнакомцами и воздержитесь от участия в сомнительных мероприятиях.

Близнецы на сегодня

Близнецоы ждет масса дел, с некоторыми из которых в одиночку справиться не удастся. Впрочем, помощь не заставит себя ждать – сегодня выяснится, что у вас куда больше единомышленников, чем можно было предположить. Увы, не порадуют родственники; их точка зрения на то, как следует действовать, не совпадает с вашей.

Ваши чувства в этот день приобретут необыкновенную остроту. Не удивляйтесь проявлениям сентиментальности или внезапного гнева: ваши эмоции столь же сильны, сколь разнообразны. От ссор и проблем спасает лишь то, что, безошибочно чувствуя настроение окружающих, вы безупречно выбираете верный тон общения с ними. Это, в частности, поможет поладить с новыми знакомыми.

Рак на сегодня

Ракам нужно одолеть единственного, но очень коварного врага - свое не слишком хорошее настроение. Именно оно мешает добиться успехов, а они сегодня могут быть весьма выдающимися! Этот день обещает появление новых профессиональных перспектив, улучшение финансового положения и заключение важных контрактов. Не исключены ценные подарки или очень выгодные приобретения; впрочем, и продажи принесут неплохую прибыль.

У всех есть шанс замечательно провести свободное время. Не так важно, какую форму отдыха вы выберете, в любом случае вероятность получить приятные впечатления очень велика. В личной жизни серьезных перемен не произойдет, но в целом ситуация складывается вполне благоприятная.

Лев на сегодня