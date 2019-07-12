Тарзан об откровенном фото Наташи Королевой: «45 - баба-ЙОГАдка опять!»

Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный под сценическим псевдонимом Тарзан, прокомментировал недавнюю фотографию жены, на которой та предстает голышом вниз головой, пишут Аргументы.
Напомним, как ранее сообщали АН, накануне Королева поддержала идею обнаженных йога-фото в соцсети Instagram и выложила снимок, вдохновившись изображением на страничке Светланы Лободы, спровоцировавшем скандал.
"Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка... Ну,... вы знаете потом" - реальная история о том, как я познакомился со своей женой", - практически пропел Тарзан на своей страничке в Сети.
Он признался в любви Наташе Королевой, заявив, что она прекрасна в одежде и без, в гриме и при отсутствии оного. По словам Глушко, он очень гордится своей супругой: "Вот уж точно: 45 - баба ЙОГАдка опять!" - подчеркнул он.