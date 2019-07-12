Тарзан об откровенном фото Наташи Королевой: «45 - баба-ЙОГАдка опять!»

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне Королева поддержала идею обнаженных йога-фото в соцсети Instagram и выложила снимок, вдохновившись изображением на страничке Светланы Лободы, спровоцировавшем скандал.

"Как-то летом, на рассвете, заглянул в чужой балкон. Там смуглянка-киевлянка... Ну,... вы знаете потом" - реальная история о том, как я познакомился со своей женой", - практически пропел Тарзан на своей страничке в Сети.