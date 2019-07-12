Пт, 12.07.2019
Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Фото и видео: красоток и красавцев Эстонии приглашают на увлекательную морскую прогулку на яхте

Фото и видео: красоток и красавцев Эстонии приглашают на увлекательную морскую прогулку на яхте
Вы запомните эту поездку на всю жизнь!

Студия дизайна ANGelNG представляет новый совместный проект с Sea Adventure «Море - моя страсть!». Участвуют все желающие!
Летние прогулки на яхте - это отличный способ провести время в прекрасной компании, познакомиться с новыми людьми, почувствовать себя богиней в уникальных дизайнерских платьях @angelng.fashion и получить массу удовольствия! Мужчин тоже пофотографируют, правда без платьев. 
 
А также увидеть морских котиков, поставить парус, понять, как работает система навигации, насладиться простором и шумом волн. Вас ждет и незабываемый ужин и
напитки от @litlejapan_tallinn и роскошная фотосессия на морских просторах от молодого фотографа Jenifer Thatcher. И это только маленькая часть незабываемого отдыха для души!
 
Зарегистрироваться, узнать стоимость прогулку и дату отправления можно в официальной группе в Facebook! 

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