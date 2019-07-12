Фото и видео: красоток и красавцев Эстонии приглашают на увлекательную морскую прогулку на яхте

Летние прогулки на яхте - это отличный способ провести время в прекрасной компании, познакомиться с новыми людьми, почувствовать себя богиней в уникальных дизайнерских платьях @angelng.fashion и получить массу удовольствия! Мужчин тоже пофотографируют, правда без платьев.

А также увидеть морских котиков, поставить парус, понять, как работает система навигации, насладиться простором и шумом волн. Вас ждет и незабываемый ужин и

напитки от @litlejapan_tallinn и роскошная фотосессия на морских просторах от молодого фотографа Jenifer Thatcher. И это только маленькая часть незабываемого отдыха для души!