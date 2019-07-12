Бывший муж Лолиты назвал настоящую причину развода

Артистка сообщила подписчикам, что не собирается говорить о бывшем муже ничего плохого, а лишь призналась, что они с Дмитрием "очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время".

В свою очередь, Дмитрий Иванов тоже решил прокомментировать развод. По его словам, причиной расставания стало нежелание Лолиты менять свой образ жизни. Об этом мужчина заявил в программе "Эксклюзив" на одном из российских телеканалов.

"Устал переделывать супругу. С таким же успехом можно было стучать об стенку лбом. Она продолжала делать, что хотела", – сказал Дмитрий Иванов.