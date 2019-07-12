Николай Басков впервые появился на публике после смерти отца

11 июля в городе на Неве стартовал Международный музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга". В первый же день на сцене Ледового дворца выступили певицы Слава и Виктория Дайнеко, а также Дима Билан, группа "Земляне", легендарный исполнитель Юрий Антонов и многие другие. Ведущими шоу стали Елена Север и Николай Басков.

Примечательно, что "золотой голос России" для выхода в свет выбрал черный костюм с минимумом украшений, ведь это было первое появление артиста на публике после страшного события – потери отца.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Николай Басков проявил настоящий профессионализм: во время участия в фестивале он не выдал ничем своего горя. "Натуральный блондин" зажигательно вел мероприятие и проникновенно пел, о чем свидетельствуют видеозаписи, опубликованные на официальной страничке фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга" в Instagram.

Напомним, о смерти отца Никлая Баскова стало известно 1 июля. Причиной стала продолжительная болезнь. "Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал в своем аккаунте Николай. Он отметил, что их с мамой любовь к нему бессмертна.