Настя Каменских показала любовное селфи в постели с мужем

32-летняя Настя Каменских и 38-летний Алексей Потапенко (Потап) сделали селфи в постели. Звездные супруги откровенно признались в своих чувствах, пишет Cosmo.
Певица показала снимок с мужем, который смотрит на нее влюбленным взглядом. Молодожены лежат в постели. Настя позирует в концертном костюме и сценическом макияже, Алексей — в белой футболке.
Каменских заверила, что взгляд любимого человека вдохновляет ее на поступки. «
Потап поделился таким же снимком с той разницей, что влюбленным взглядом смотрит на него жена. Рэпер заявил, что готов ради любимой на подвиги. «Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать всё на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан», — признался Алексей.
Пара добавила под снимками трогательный хэштег #bearanddiamond (Медвежонок и Диамант) — так молодожены называет друг друга. О милых прозвищах влюбленных стало известно, когда они сообщили о свадьбе.
Поклонники отметили, что такую искренность во взглядах невозможно подделать. «Да он как кот на сметану смотрит», «Хочу найти такую, которая будет смотреть на меня, как Настя на Потапа», «Очень красивая пара. У влюбленных всегда должен быть такой взгляд», — написали они.
Каменских часто признается в нежных чувствах к своему мужу. Певица делится сделаннымиим романтическими фотографиями. Поклонники подозревали, что артистка может быть беременна, однако Настя опровергла их домыслы.