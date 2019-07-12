Настя Каменских показала любовное селфи в постели с мужем

Певица показала снимок с мужем, который смотрит на нее влюбленным взглядом. Молодожены лежат в постели. Настя позирует в концертном костюме и сценическом макияже, Алексей — в белой футболке.

Каменских заверила, что взгляд любимого человека вдохновляет ее на поступки. « Когда О. Н. на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять», — написала в Instagram артистка.

Потап поделился таким же снимком с той разницей, что влюбленным взглядом смотрит на него жена. Рэпер заявил, что готов ради любимой на подвиги. «Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать всё на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан», — признался Алексей.

Потап и Настя ФОТО: Instagram

Пара добавила под снимками трогательный хэштег #bearanddiamond (Медвежонок и Диамант) — так молодожены называет друг друга. О милых прозвищах влюбленных стало известно, когда они сообщили о свадьбе.

Поклонники отметили, что такую искренность во взглядах невозможно подделать. «Да он как кот на сметану смотрит», «Хочу найти такую, которая будет смотреть на меня, как Настя на Потапа», «Очень красивая пара. У влюбленных всегда должен быть такой взгляд», — написали они.

Влюбленные не скрывают свои чувств instagram.com/realpotap