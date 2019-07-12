Лайма Вайкуле раскрыла причины конфликта с Игорем Крутым

Как говорит певица, размолвка произошла в связи с уходом из Юрмалы конкурса «Новая волна», основателем которого является Игорь Крутой. А вместо знаменитого мероприятия был учрежден фестиваль «Лайма рандеву».

— Игорь злится на меня за то, что я, предательница, сделала фестиваль после того, как «Новая волна» ушла, — рассказала певица, по мнению которой, позиция Крутого является «несправедливой» — в связи с тем, что создать фестиваль ей предложили власти Юрмалы.

Артистка также поделилась тем, что руководство города поддерживает её и финансово, и морально, из-за чего она как патриотка должна организовывать мероприятие.

Напомним, в июле 2014 года ряд российских артистов попал под санкции: в Латвию запретили въезд Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. После этого фестиваль «Новая волна» покинул Юрмалу и переехал в Сочи. Позже в латвийском городе решили организовать другой фестиваль под руководством Лаймы Вайкуле.