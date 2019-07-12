Финансовый гороскоп: в каком возрасте вы станете богатым

Овны

Представителям данного созвездия в финансах будет везти с 18 лет до 27 лет. А вот потом у Овнов наступает период, когда деньги будут доставаться с большим трудом. Тем не менее, им удастся выйти из этой череды неудач и ближе к 43 годам разбогатеть.

Тельцы

Тельцы начнут медленно, но стремительно богатеть в возрасте 25 лет. Затем в течение нескольких лет (благодаря упорному труду) им удастся обрести большую сумму денег. Причина, по которой обильный финансовый поток может начаться у Стрельцов в этом возрасте, заключается в том, что они меняют не только свой образ жизни, но и мировоззрение.

Близнецы

Денежный поток у Близнецов начнется в 19 лет и будет продолжаться вплоть до 23 лет. Если же за этот промежуток времени ничего не изменилось, то в возрасте 30-33 лет им улыбнется фортуна, а в 48-55 лет им удастся разбогатеть.

Раки

У Раков все начнет стремительно меняться в 30 лет или в 34 года, так как к этому периоду они приобретут необходимые навыки.

Львы

Представители данного знака Зодиака любят быть в центре внимания. К сожалению, какими бы отличительными чертами характера Львы не обладали, обзавестись богатством им удастся с 21 года до 28 лет. После этого им не удастся добиться в жизни чего-то значительного.

Девы

Начиная с 18 лет и каждые десять лет им будет улыбаться денежная удача. Девы каждый год будут получать шанс, чтобы разбогатеть. По этой причине представителям данного созвездия необходимо запастить не только терпением, но и нужными навыками.

Весы

Обладая большим потенциалом и необходимыми навыками, представителям данного созвездия удастся добиться в жизни многого. По этой причине они разбогатеют где-то в 25 лет или же 30 лет. Однако если они не будут стараться, то они ничего в жизни так и не добьются.

Скорпионы

От 25 до 30 лет. У представителей данного знака в запасе пять лет. Для того чтобы приобрести значительную материальную базу, им необходимо трудиться в поте лица. Деньги никогда и никому не доставались легким путем, и по этой причине Скорпионы не должны поддаваться своим слабостям. Более того, астрологи предупреждают, что Скорпионы должны быть крайне острожными: они могут в одно мгновенье разбогатеть и обанкротиться.

Стрельцы

От 22 до 26 и с 29 до 33 лет. У Стрельцов есть два периода, когда они разбогатеют. Если в первый раз ничего не получится, то представителям данного знака необходимо будет запастись терпением, ведь второй период точно будет удачным.

Козероги

От 16 до 19 лет или от 27 до 33 лет. Козерогам фортуна улыбнулась в совсем юном возрасте. Если в первый этап ничего не вышло, то им будет предоставлен второй шанс.

Водолеи

От 26 до 30 лет. Повезет представителям данного созвездия именно в этот период жизни, но из-за того, что в прошлом, возможно, было наделано немало ошибок, Водолеям трудно будет поверить в свои силы.

Рыбы