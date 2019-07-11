Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в молодежном образе с детьми на курорте

Сегодня юморист показал новое семейное фото, порадовав подписчиков. В этот день погода выдалась прохладной, поэтому знаменитости с детьми предпочли утеплиться.

Алла Борисовна онаела в светлый молодежный костюм, дополнив его стильными кроссовками. Максим предпочел спортивный костюм черного цвета. Дочь семейной пары выбрала куртку и штаны с цветочным принтом, а Гарри — забавную футболку и спортивные штаны.

«Передаем вам, дорогие подписчики, горячий привет! Еще два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на вашем концерте или иду на концерт и видел вас по телевизору». Теперь же: «Смотрю ваш инстаграм и иду на ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остается!» — обратился к поклонникам Максим Галкин в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Юрмале. ФОТО: Instagram