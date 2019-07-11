Чт, 11.07.2019
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  • Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в молодежном образе с детьми на курорте

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву в молодежном образе с детьми на курорте

Алла Пугачева и Максим Галкин

ФОТО: Instagram

70-летняя Примадонна вместе с 43-летним Максимом Галкиным отдыхает в Латвии. Компанию супругам в Юрмале составили их дети, пятилетние близнецы Гарри и Лиза, рассказывает Cosmo.

Сегодня юморист показал новое семейное фото, порадовав подписчиков. В этот день погода выдалась прохладной, поэтому знаменитости с детьми предпочли утеплиться.

Алла Борисовна онаела в светлый молодежный костюм, дополнив его стильными кроссовками. Максим предпочел спортивный костюм черного цвета. Дочь семейной пары выбрала куртку и штаны с цветочным принтом, а Гарри — забавную футболку и спортивные штаны.

«Передаем вам, дорогие подписчики, горячий привет! Еще два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на вашем концерте или иду на концерт и видел вас по телевизору». Теперь же: «Смотрю ваш инстаграм и иду на ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остается!» — обратился к поклонникам Максим Галкин в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми в Юрмале.

ФОТО: Instagram

Фолловеры отметили, что певица отлично выглядит и в последнее время похорошела. «Алла Борисовна с каждым днем всё краше, вот бы в ее годы так же выглядеть», «Вы такие классные люди, что если была возможность смотреть за вами 24 часа, думаю, всё бы смотрели», «Хорошего отдыха вашей замечательной семье!», «Добра и счастья вашей семье», — комментируют поклонники.

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