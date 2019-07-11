«Она алкоголик»: муж Лолиты сбежал из-за пагубной привычки певицы

Истинной причиной краха пятого брака артистки Миро назвала алкоголизм.

«Муж бросил Лолиту по совершенно другой причине. Имя ей — женский алкоголизм», — заявила журналистка. По ее словам, певица вовсе не такая раскованная и эксцентричная, какой хочет казаться. Но она много пьет, отсюда берутся и все ее странные поступки.

«Я не верю в то, что Лолита — просто раскованная баба, которая любит вкусно пожрать. Я думаю, что она — алкоголичка, и именно это является причиной всех ее неадекватных выходок, а никак не отсутствие комплексов и свойственное многим артистам желание эпатировать публику», — написала Миро и заметила, что не только Лолита лишилась мужа по такой причине. Похожая судьба постигла и голливудскую звезду Мелани Гриффит, которую Антонио Бандерас все-таки бросил после 20 лет брака, устав терпеть ее запои.