«Она алкоголик»: муж Лолиты сбежал из-за пагубной привычки певицы

Блогер Лена Миро назвала причину расставания певицы Лолиты с пятым мужем. Ранее стало известно, что артистку, по ее собственному выражению, «послал муж» - тренер Дмитрий Иванов, с которым Милявская прожила в браке пять лет. Пока публика гадала о причинах разрыва, Миро заявила, что «тут все банальнее», пишет Topnews.
Истинной причиной краха пятого брака артистки Миро назвала алкоголизм.
«Муж бросил Лолиту по совершенно другой причине. Имя ей — женский алкоголизм», — заявила журналистка. По ее словам, певица вовсе не такая раскованная и эксцентричная, какой хочет казаться. Но она много пьет, отсюда берутся и все ее странные поступки.
«Я не верю в то, что Лолита — просто раскованная баба, которая любит вкусно пожрать. Я думаю, что она — алкоголичка, и именно это является причиной всех ее неадекватных выходок, а никак не отсутствие комплексов и свойственное многим артистам желание эпатировать публику», — написала Миро и заметила, что не только Лолита лишилась мужа по такой причине. Похожая судьба постигла и голливудскую звезду Мелани Гриффит, которую Антонио Бандерас все-таки бросил после 20 лет брака, устав терпеть ее запои.
Ранее Милявская отмела мамую вероятную причину развода - молодую любовницу, заверив поклонников, что дело вовсе не в этом. Тогда Гоген Солнцев предложил другую теорию: звезда эстрады просто устала тянуть на себе фитнес-тренера, вот и отпустила его «в вольное плавание».