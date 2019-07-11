Российские врачи определили полезную для мозга дозу шоколада

Эксперты обращают внимание, что молочный шоколад с добавлениями разных кондитерских начинок является не таким полезным, как тёмный или горький.
В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что для повышения продуктивности работы головного мозга, нормализации артериального давления и липидного обмена, а также снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в день рекомендуется съедать не более 25 граммов шоколада.
Полезным следует считать продукт с содержанием какао не менее 70 процентов и сахара не выше 25 процентов
— сообщила агентству "Москва" диетолог Антонина Стародубова.
Специалист отметила, что из-за достаточно высокой калорийности тёмного и горького шоколада употреблять его следует в небольших количествах, лучше в первой половине дня.
Стародубова добавила, что наиболее полезная добавка к темному шоколаду — различные орехи, так как они обладают высокой пищевой ценностью и полезными свойствами.