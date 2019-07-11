Чт, 11.07.2019
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Российские врачи определили полезную для мозга дозу шоколада

Темный шоколад. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Эксперты обращают внимание, что молочный шоколад с добавлениями разных кондитерских начинок является не таким полезным, как тёмный или горький.

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что для повышения продуктивности работы головного мозга, нормализации артериального давления и липидного обмена, а также снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в день рекомендуется съедать не более 25 граммов шоколада.

Полезным следует считать продукт с содержанием какао не менее 70 процентов и сахара не выше 25 процентов 

— сообщила агентству "Москва" диетолог Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что из-за достаточно высокой калорийности тёмного и горького шоколада употреблять его следует в небольших количествах, лучше в первой половине дня.

Стародубова добавила, что наиболее полезная добавка к темному шоколаду — различные орехи, так как они обладают высокой пищевой ценностью и полезными свойствами.

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