Российские врачи определили полезную для мозга дозу шоколада

В Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что для повышения продуктивности работы головного мозга, нормализации артериального давления и липидного обмена, а также снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в день рекомендуется съедать не более 25 граммов шоколада.

Полезным следует считать продукт с содержанием какао не менее 70 процентов и сахара не выше 25 процентов

— сообщила агентству "Москва" диетолог Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что из-за достаточно высокой калорийности тёмного и горького шоколада употреблять его следует в небольших количествах, лучше в первой половине дня.