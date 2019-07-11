Десятки миллионов за рекламу: у кого из российских звезд самые большие гонорары

Первое место в списке занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Только за один рекламный контракт он получает 30 миллионов рублей (415 000 евро). Большие суммы за съемки в рекламе также получают телеведущий Дмитрий Нагиев и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Их среднегодовой заработок оценивается примерно в 20 миллионов рублей (278 000 евро).