Чт, 11.07.2019
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Десятки миллионов за рекламу: у кого из российских звезд самые большие гонорары

Сергей Шнуров.

ФОТО: Instagram

Стали известны самые высокооплачиваемые знаменитости на рекламном рынке, информирует Пятый канал.

Стали известны имена знаменитостей, которые могут похвастаться самыми большими гонорарами. Издание Teleprogramma.pro представило рейтинг самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса.

Первое место в списке занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Только за один рекламный контракт он получает 30 миллионов рублей (415 000 евро). Большие суммы за съемки в рекламе также получают телеведущий Дмитрий Нагиев и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Их среднегодовой заработок оценивается примерно в 20 миллионов рублей (278 000 евро).

На четвертой строчке рейтинга расположилась актриса Мария Шукшина. Звезда недавно заключила рекламный контракт с одним из агентств. Согласно договору, сумма заработка артистки составляет 16 миллионов рублей (222 000 евро).

Пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей замыкает певица и телеведущая Ольга Бузова. Каждый контракт с теледивой обходится в пять миллионов рублей (70 000 евро).

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