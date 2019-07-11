Обнаженная Михалкова из «Уральских пельменей» взбудоражила Сеть новым трендом

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова взбудоражила Сеть новой публикацией: артистка опубликовала философское рассуждение о музыке, сопроводив его откровенным снимком, рассказывает Topnews.
Звезда коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова взбудоражила Сеть новой публикацией: артистка опубликовала философское рассуждение о музыке, сопроводив его откровенным снимком.
На черно-белом кадре Юлия Михалкова позирует в «ковбойской» кожаной куртке, надетой на голое тело. При этом из нижнего белья на актрисе красуются лишь трусы.
«Я обожаю слушать музыку! Она для меня источник вдохновения. Бывает, что одна песня на повторе весь день. Вам какая музыка нравится?» - интересуется Юлия у подписчиков.
Фолловеры звезды неоднозначно отреагировали на ее пост.
«Слушать музыку в трусах и куртке. Новый тренд. Молодец, Юля», - пишет один. Также подписчики обратили внимание на то, что в последнее время Юлия Михалкова все чаще пытается сопроводить философские заявления откровенными фотографиями. Многие сравнили ее в этих попытках с Ольгой Бузовой, известной разнонаправленностью смысла своих текстов и фотографий в публикациях.