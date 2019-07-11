Обнаженная Михалкова из «Уральских пельменей» взбудоражила Сеть новым трендом

Юлия Михалкова ФОТО: Instagram

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова взбудоражила Сеть новой публикацией: артистка опубликовала философское рассуждение о музыке, сопроводив его откровенным снимком.

На черно-белом кадре Юлия Михалкова позирует в «ковбойской» кожаной куртке, надетой на голое тело. При этом из нижнего белья на актрисе красуются лишь трусы.

«Я обожаю слушать музыку! Она для меня источник вдохновения. Бывает, что одна песня на повторе весь день. Вам какая музыка нравится?» - интересуется Юлия у подписчиков.

Фолловеры звезды неоднозначно отреагировали на ее пост.