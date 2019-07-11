Три главных секрета успеха для каждого знака Зодиака

Последний совет от астрологов: не стоит делиться своими планами и секретами с посторонними людьми. Это негативно отражается на продуктивности Раков и на успехе в отношениях.

Лев

Львам стоит опасаться любых вещей, которые разрушают жизненную энергетику. Запас сил у представителей этого знака очень велик, но восполняется он медленно, поэтому энерги. важно беречь.

Второй совет: Львам следует проявлять терпение по отношению к окружающим, если они хотят быть окруженными любовью близких и уважением друзей и коллег.

Последняя рекомендация астрологов: нужно научиться говорить «нет». Львы хоть и бывают эгоистами, но вопреки своим убеждениям частенько не могут отказать человеку в помощи, даже если это идет вразрез с их интересами. Эта черта их характера мешает им, так что от нее необходимо избавляться.

Дева

Девам необходимо укреплять свою энергетику, чтобы защищаться от манипуляторов и врагов. Девы — добрые люди, которые часто попадают в сети корыстных личностей, что затрудняет движение к цели.

Еще один важный совет касается самокритики. Одни Девы редко смотрят на себя критично, а другие постоянно критикуют себя за какие-то поступки. В данном вопросе нужна золотая середина.

Девы восприимчивы к различным негативным реакциям со стороны окружающих. Эти люди близко к сердцу воспринимают все плохое, происходящее с ними. Астрологи рекомендуют Девам не придавать этому такое значение. Отвечать на выпады недоброжелателей не стоит.

Весы

Весам нужно искать возможности повышения запаса сил, чтобы быть энергичнее и активнее. Три полезных упражнения на каждый день помогут им добиться хорошего эффекта в самые короткие сроки.

Постоянное стремление к совершенствованию — второй ключ к успеху Весов. Эти люди часто останавливаются и перестают развиваться, полагая, что достигли необходимого уровня знаний и опыта в каком-либо направлении. На самом деле Весы обладают огромным потенциалом и хорошими способностями к обучению.

Постоянная физическая активность — третий совет Весам. Это типичные представители стихии Воздуха, которая требует от них заботы о самочувствии. Тело необходимо развивать так же, как и ум.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют не мстить за прошлые обиды и не фокусироваться на негативе. Это не значит, что нужно проявлять равнодушие к выпадам врагов, но тратить время на месть точно не стоит. Месть не приводит к успеху, а наоборот, отпугивает удачу. Нужно правильно общаться с негативными людьми, чтобы защитить себя от их влияния.

Также Скорпионам желательно не впадать в крайности. Это второй совет для тех, кто хочет стать успешнее в жизни во всех возможных сферах.