Гороскоп на 11 июля: Стрельцам придется поднапрячься, а Девам искать источники дохода

Овен

Сегодня не приходится рассчитывать на обещания и обязательства, данные вам партнерами. Многое из запланированного не сбудется. Вечером общение с друзьями восстановит силы.

Телец

Имейте в виду, что сегодня вас будут встречать по одежке, так что уделите созданию нового имиджа должное время и внимание. Не стоит экономить на вещах, которые вам к лицу.

Близнецы

Полученные в этот день средства лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса. А вот когда получите от этого проценты, сможете наградить себя приятной покупкой.

Рак

Если вы не исправите свои огрешности в работе, то будьте готовы, что вам на них укажут коллеги или даже начальство. Вы слишком долго откладывали важные дела на потом.

Лев

Даже вода камень точит, а вы при должном усердии способны добиться желаемого результата, если проявите терпение и чувство такта. Иногда люди стремятся к тому, чтобы их убеждали.

Дева

Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не миновать финансовой дыры. Может быть, придется сэкономить на малом, чтобы не потерять в большем?

Весы

Если есть возможность, старайтесь избегать перемещений на дальние расстояния и не садиться за руль. День травмоопасен, так что заодно держитесь подальше от режущих и колющих предметов.

Скорпион

Мало кто любит рутину, но, увы, именно она будет преследовать вас весь день. Не стоит рисковать из-за сиюминутной выгоды, все-таки проверенные отношения важнее.

Стрелец

С вас потребуют отчет о проделанной работе, так что придется напрячься и сделать чуть ли не двойной объем своей нормы. Но зато вечером вас ждет заслуженный и приятный отдых.

Козерог

Остановитесь на минутку и задумайтесь: что именно вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом вопросе, вы сможете, наконец, избавиться от этой черты в себе.

Водолей

Если вы сможете правильно наладить рабочий процесс и убедить людей в целесообразности своих действий – вы окажетесь победителем в ситуации. Дальше все пойдет, как по маслу.

Рыбы