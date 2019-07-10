Ср, 10.07.2019
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Светлана Лобода показала полностью обнаженное тело

Светлана Лобода.

ФОТО: Instagram

36-летняя певица Светлана Лобода удивила подписчиков смелым фото. В Instagram певица опубликовала снимок, на котором запечатлена полностью обнаженная женщина, стоящая на голове, пишет Сегодня

Кадр был сделан на пирсе. Однако откровенное фото не только стало хитом в сети, набрав свыше 200 тысяч лайков за час, но и вызвало споры среди подписчиков Светланы Лободы.

Так, несмотря на сходство девушки, которая позирует на фото, со Светланой Лободой, многие считают, что это не певица. В то же время утверждать, что на снимке запечатлена не Лобода, сложно, ведь девушка позирует задом, обнажив спину, ноги и ягодицы.

Комментарий Светланы Лободы под фото – тоже ни о чем не говорит, кроме того, что скоро певица выступит с концертом в Нижнем Новгороде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Принять позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене", – написала артистка.

В комментариях подписчики спрашивают Светлану, кто позирует на фото, однако пока певица решила оставить их без внимания.

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