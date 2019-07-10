11 популярных курортов, на которые лучше никогда не ехать летом

Жара и толпа превращает путешествие в кошмар.
Лето - один из лучших сезонов для путешествий, пишет The Active Times. Но не каждый путешественник мудро выбирает пункт назначения. Те, кто с нетерпением ждут теплых вечеров и приключений на свежем воздухе, могут подумать, что лето в любом популярном месте будет прелестным.
Но климат некоторых уголков мира в летние месяцы может быть ужасным. Кроме того, некоторые места настолько переполнены туристами, что становятся шумными и грязными. Несмотря на то, что эти места прекрасно подходят для отдыха в другое время года, вам никогда не следует бронировать поездку туда летом.
1. Багамские острова
Хотя Багамские острова - это живописное место для путешествий, чтобы избежать прохладных зимних температур , в летнее время они не идеальны. Влажность может достигать экстремальных значений, а уровень осадков выше, чем в любое другое время года.
Предпочтете ли вы разориться на роскошном курорте или заглянуть в странный отель местных жителей, вы в любом случае захотите проводить время на улице. Но одной ситуации с комарами может быть достаточно, чтобы испортить отдых у бассейна. Кроме того, в конце лета на Карибах часто наблюдаются ураганы.
2. Богота, Колумбия
Туристы стекаются в Боготу из-за ее яркого гастрономического разнообразия, изобилия художественных заведений и мероприятий, а также из-за позитивной культуры. Здесь бродят толпы счастливых туристов, но вы можете стать еще счастливее, выбрав другое время для посещения.
Клубы, рестораны и парки развлечений переполнены, так что вы будете пробираться сквозь толпу и ждать в очереди дольше, чем вам хотелось бы.
3. Канкун, Мексика
Это место, которое тоже не стоит посещать летом. Уже в конце весны там яблоку негде упасть, а летом, когда повышается температура, толпа все равно не редеет. Те, кто любит ночную жизнь, будут чувствовать себя довольно сносно, а все остальные будут страдать от клаустрофобии.
Температура воды в августе самая высокая, поэтому океан не поможет вам остыть после купания в летнюю жару.
4. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Дубай является одним из самых популярных направлений в мире - в прямом и переносном смысле. Но в летние месяцы большинству людей бывает слишком жарко.
С максимумами выше 37 градусов по Цельсию, погода в Дубае может быть достаточно суровой, чтобы испортить ваше путешествие. Если вы не хотите провести отпуск в гонках из одного места с кондиционером в другое, отложите поездку до конца лета.
5. Французская Ривьера
Этот высококлассный курорт на южном побережье Франции был настоящим спасением для европейцев на протяжении сотен лет. Однако, если вы надеетесь насладиться им без толп отвратительных туристов, вы можете выбрать менее популярный сезон.
Может показаться, что летом в этом районе одновременно находится вся Европа, особенно в августе. Одних курортных цен будет достаточно, чтобы омрачить все очарование вашего опыта.
6. Индия
В Индии летом не только жарко, но и сезон муссонов. Сезон муссонов длится до сентября; возможно, стоит подождать, пока угроза стихийного бедствия не исчезнет.
7. Севилья, Испания
Столица Андалусии, Севилья, является прекрасным культурным направлением с впечатляющей архитектурой и тапасами, за которые стоит умереть.
Но если гулять по улицам Испании - ваша прерогатива, вы не сможете противостоять жестоким температурам Севильи летом. Температура часто поднимается выше 40 градусов в это время года.
8. Южная Африка
Если вы хотите избежать летней жары, отправляйтесь в Южную Африку. В Южном полушарии как раз зима. В августе температура в Кейптауне может составлять 2-10 градусов по Цельсию, что может испортить ваш пляжный отдых.
9. Южная Флорида
В Майами, Форт-Лодердейле и Делрей-Бич одни из лучших пляжей в мире. Но лето не время для их посещения. Вы можете подумать, что теплая погода подойдет для загара, но вы недооцениваете, насколько становится жарко. Наряду с максимальными значениями, превышающими 40 градусов, для Южной Флориды весьма обычно видеть уровень влажности на уровне 100 процентов.
В результате получается плотный, липкий воздух, который может быть таким горячим, что вы будете задыхаться. Даже вода на пляже не принесет облегчения, так как она часто очень теплая. Туристам это может показаться странным, но большинство флоридцев избегают проводить время на улице летом, предпочитая прятаться дома.
10. Таиланд
Погода в Таиланде непредсказуема. В этой стране много интересного для гурманов и любителей истории, но многие из этих мероприятий происходят на открытом воздухе. Если вы поедете летом, вы можете обнаружить, что погода меняется абсолютно непредсказуемо на протяжении дня.
11. Венис-Бич, Калифорния
Венис-Бич известен как одна из самых многолюдных береговых линий в стране. В летнее время будет трудно найти место на пляже, которое еще не востребовано огромными семьями, и не закидано мусором. Туда лучше ехать ранней осенью или поздней весной.