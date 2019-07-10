11 популярных курортов, на которые лучше никогда не ехать летом

Лето - один из лучших сезонов для путешествий, пишет The Active Times. Но не каждый путешественник мудро выбирает пункт назначения. Те, кто с нетерпением ждут теплых вечеров и приключений на свежем воздухе, могут подумать, что лето в любом популярном месте будет прелестным.

Но климат некоторых уголков мира в летние месяцы может быть ужасным. Кроме того, некоторые места настолько переполнены туристами, что становятся шумными и грязными. Несмотря на то, что эти места прекрасно подходят для отдыха в другое время года, вам никогда не следует бронировать поездку туда летом.

1. Багамские острова

Хотя Багамские острова - это живописное место для путешествий, чтобы избежать прохладных зимних температур , в летнее время они не идеальны. Влажность может достигать экстремальных значений, а уровень осадков выше, чем в любое другое время года.

ФОТО: PIC BY MARK WINDER PHOTOGRAPHY //Caters News Agency

Предпочтете ли вы разориться на роскошном курорте или заглянуть в странный отель местных жителей, вы в любом случае захотите проводить время на улице. Но одной ситуации с комарами может быть достаточно, чтобы испортить отдых у бассейна. Кроме того, в конце лета на Карибах часто наблюдаются ураганы.

2. Богота, Колумбия

Туристы стекаются в Боготу из-за ее яркого гастрономического разнообразия, изобилия художественных заведений и мероприятий, а также из-за позитивной культуры. Здесь бродят толпы счастливых туристов, но вы можете стать еще счастливее, выбрав другое время для посещения.

ФОТО: Caro / Marc Meyerbroeker / Caro / Marc Meyerbroeker

Клубы, рестораны и парки развлечений переполнены, так что вы будете пробираться сквозь толпу и ждать в очереди дольше, чем вам хотелось бы.

3. Канкун, Мексика

Это место, которое тоже не стоит посещать летом. Уже в конце весны там яблоку негде упасть, а летом, когда повышается температура, толпа все равно не редеет. Те, кто любит ночную жизнь, будут чувствовать себя довольно сносно, а все остальные будут страдать от клаустрофобии.

ФОТО: STRINGER/MEXICO / REUTERS

Температура воды в августе самая высокая, поэтому океан не поможет вам остыть после купания в летнюю жару.

4. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Дубай является одним из самых популярных направлений в мире - в прямом и переносном смысле. Но в летние месяцы большинству людей бывает слишком жарко.

ФОТО: ALI HAIDER / EPA

С максимумами выше 37 градусов по Цельсию, погода в Дубае может быть достаточно суровой, чтобы испортить ваше путешествие. Если вы не хотите провести отпуск в гонках из одного места с кондиционером в другое, отложите поездку до конца лета.

5. Французская Ривьера

Этот высококлассный курорт на южном побережье Франции был настоящим спасением для европейцев на протяжении сотен лет. Однако, если вы надеетесь насладиться им без толп отвратительных туристов, вы можете выбрать менее популярный сезон.

ФОТО: SEBASTIEN NOGIER / EPA