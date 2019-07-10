Ср, 10.07.2019
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«Анорексия»: Полина Гагарина напугала поклонников

Полина Гагарина

ФОТО: Instagram

Полина Гагарина напугала подписчиков в Instagram. Фотография истощенной певицы в купальнике вызвала у фолловеров жалость, пишут Дни.ру.

Полина Гагарина выглядит на фото весьма довольной. Однако поклонники заподозрили неладное. Их шокировали торчащие ребра и тонкие ноги артистки. Подписчики заволновались.

"Еще минус один килограмм – и анорексия. Мне нравилась Полина до первой беременности. Такая милая и красивая, все при ней было", "Полечка, ну зачем же так сильно худеть?", "Фигуры нет. Одна худоба", – посочувствовали звезде фанаты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики переживают: мол, по Гагариной можно изучать анатомию – просто кожа да кости, и грудь куда-то пропала. Фанаты пришли к выводу, что певицу надо срочно откормить.

Однако нашлись у Полины Гагариной и сторонники. "Где худая? Спортивное, подтянутое тело", "Фигура – класс!", "Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует", – защитили они артистку.

Полина Гагарина – дважды мать. Сына Андрея она родила от актера Петра Кислова, с которым рассталась спустя два года после свадьбы. Затем певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а два года назад подарила ему дочь Мию.

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