«Анорексия»: Полина Гагарина напугала поклонников

Полина Гагарина выглядит на фото весьма довольной. Однако поклонники заподозрили неладное. Их шокировали торчащие ребра и тонкие ноги артистки. Подписчики заволновались.

"Еще минус один килограмм – и анорексия. Мне нравилась Полина до первой беременности. Такая милая и красивая, все при ней было", "Полечка, ну зачем же так сильно худеть?", "Фигуры нет. Одна худоба", – посочувствовали звезде фанаты.

Подписчики переживают: мол, по Гагариной можно изучать анатомию – просто кожа да кости, и грудь куда-то пропала. Фанаты пришли к выводу, что певицу надо срочно откормить.

Однако нашлись у Полины Гагариной и сторонники. "Где худая? Спортивное, подтянутое тело", "Фигура – класс!", "Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует", – защитили они артистку.