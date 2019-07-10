«Анорексия»: Полина Гагарина напугала поклонников

Полина Гагарина напугала подписчиков в Instagram. Фотография истощенной певицы в купальнике вызвала у фолловеров жалость, пишут Дни.ру.
Полина Гагарина выглядит на фото весьма довольной. Однако поклонники заподозрили неладное. Их шокировали торчащие ребра и тонкие ноги артистки. Подписчики заволновались.
"Еще минус один килограмм – и анорексия. Мне нравилась Полина до первой беременности. Такая милая и красивая, все при ней было", "Полечка, ну зачем же так сильно худеть?", "Фигуры нет. Одна худоба", – посочувствовали звезде фанаты.
Подписчики переживают: мол, по Гагариной можно изучать анатомию – просто кожа да кости, и грудь куда-то пропала. Фанаты пришли к выводу, что певицу надо срочно откормить.
Однако нашлись у Полины Гагариной и сторонники. "Где худая? Спортивное, подтянутое тело", "Фигура – класс!", "Выглядит на 19. Стройная. Без лишнего жира. Кожа подтянутая без растяжек и целлюлита. Мечта любой. Народ завидует", – защитили они артистку.
Полина Гагарина – дважды мать. Сына Андрея она родила от актера Петра Кислова, с которым рассталась спустя два года после свадьбы. Затем певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, а два года назад подарила ему дочь Мию.