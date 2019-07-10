Лобода показала своего самого главного мужчину

Светлана Лобода приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Популярная певица показала самого любимого мужчину, пишут Дни.ру.
Светлана Лобода является одной из самых закрытых представителей российского шоу-бизнеса. Певица редко дает интервью, нечасто посещает светские мероприятия и почти не говорит о личной жизни. Однако в последнее время артистка буквально изменила себе. Вначале Светлана показала фото со свадьбы, правда, не своей, а сестры, затем выставила снимок, на котором запечатлена с двумя дочерьми, а теперь и вовсе предъявила самого любимого мужчину.
В Instagram Лобода выложила снимок с отцом. "Папулечка, сил тебе, здоровья с днем твоего рождения. Я люблю тебя", – обратилась она к главному мужчине в своей жизни. Шоумен Александр Ревва, дизайнер Игорь Гуляев, певица Анита Цой и многие другие присоединились к поздравлениям и осыпали отца звезды пожеланиями.