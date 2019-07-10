Лобода показала своего самого главного мужчину

Светлана Лобода является одной из самых закрытых представителей российского шоу-бизнеса. Певица редко дает интервью, нечасто посещает светские мероприятия и почти не говорит о личной жизни. Однако в последнее время артистка буквально изменила себе. Вначале Светлана показала фото со свадьбы, правда, не своей, а сестры, затем выставила снимок, на котором запечатлена с двумя дочерьми, а теперь и вовсе предъявила самого любимого мужчину.