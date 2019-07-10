Пт, 12.07.2019
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Лобода показала своего самого главного мужчину

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Светлана Лобода приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Популярная певица показала самого любимого мужчину, пишут Дни.ру.

Светлана Лобода является одной из самых закрытых представителей российского шоу-бизнеса. Певица редко дает интервью, нечасто посещает светские мероприятия и почти не говорит о личной жизни. Однако в последнее время артистка буквально изменила себе. Вначале Светлана показала фото со свадьбы, правда, не своей, а сестры, затем выставила снимок, на котором запечатлена с двумя дочерьми, а теперь и вовсе предъявила самого любимого мужчину.

В Instagram Лобода выложила снимок с отцом. "Папулечка, сил тебе, здоровья с днем твоего рождения. Я люблю тебя", – обратилась она к главному мужчине в своей жизни. Шоумен Александр Ревва, дизайнер Игорь Гуляев, певица Анита Цой и многие другие присоединились к поздравлениям и осыпали отца звезды пожеланиями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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