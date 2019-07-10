Львам стоит быть осторожными с деньгами: гороскоп на 10 июля

Лев

Львам следует быть осторожнее во всем, что касается денег и имущества – в этих сферах влияние неблагоприятных тенденций крайне велико, и вы рискуете оказаться в крайне неприятном положении, если не усмирите на время свою королевскую щедрость. Нежелательно подписывать соглашения о долгосрочном сотрудничестве – есть риск взять на себя обязательства, выполнить которые в принципе невозможно.

В остальном день вполне благоприятен. Порадуют события личной жизни, появится возможность провести время с любимым человеком, осуществить давние планы, касающиеся совместных развлечений и отдыха. Не стоит также отказываться от посещения увеселительных заведений – там вас ожидают приятные встречи.

Дева

Жизненный потенциал Дев очень высок, поэтому даже в этот весьма сложный день представители данного знака не станут жаловаться на жизнь, а займутся решением накопившихся проблем. Столь конструктивный подход к сложившейся ситуации не будет напрасным: вы сможете преодолеть влияние негативных тенденций, а позитивные использовать в полной мере.

Непросто складываются отношения в семье, родственники ждут от вас определенных жертв и проявляют нетерпение. Сохраняйте верность избранной позиции, время покажет, что вы были совершенно правы. Удачный день для свиданий. Романтические знакомства возможны в поездках и на общественных мероприятиях.

Весы

В сфере сильного влияния негативных тенденций находятся романтические отношения, нужно быть осторожнее, чтобы сохранить взаимопонимание с любимым человеком, избежать ссор. Звезды советуют отложить обсуждение проблем, не касаться болезненных вопросов; вам необходим «эмоциональный тайм-аут», так постарайтесь его организовать, чтобы восстановить душевное равновесие.

Профессиональные перспективы весьма хороши. Можно разобраться с накопившимися делами, взяться за осуществление новых проектов. У представителей творческих профессий появятся интересные идеи, для реализации которых придется найти опытных союзников.

Скорпион

Благоприятный день. Жизненный потенциал очень высок, Скорпионы могут добиться многого, преуспеть в любом деле, за которое возьмутся. Появится шанс одержать верх над конкурентами и недоброжелателями, найти новых друзей. Велика вероятность начала служебных романов, причем перспективы подобных отношений очень хороши.

Общение с членами семьи будет радовать, совместный отдых пойдет на пользу всем. Удачно складываются поездки, новые увлечения способствуют расширению кругозора. Те, кто давно собирался «начать новую жизнь», могут использовать этот день как точку отсчета.

Стрелец

Благодаря влиянию позитивных тенденций Стрельцы смогут решить проблемы в личной жизни, осуществить те перемены, о которых они давно мечтали. Можно ставить перед собой самые высокие цели – сегодня вы их непременно добьетесь. Столь же хороша ситуация и в профессиональной сфере. Решаются вопросы, беспокоившие вас в последнее время, появляется шанс подняться по карьерной лестнице.

Звезды советуют быть осторожнее в поездках, стараться не тратить деньги на приобретение экзотических товаров. Нежелательны также утомительная физическая работа и занятия спортом с высокими нагрузками.

Козерог

Козероги могут ощущать душевный дискомфорт из-за нестабильности эмоционального фона. Именно по этой причине любая мелочь может стать поводом для ссоры, а необдуманное слово станет поводом для серьезного конфликта. Однако отчаиваться не стоит: сохранить спокойствие и контроль над своими эмоциями можно, а это значит, что и победа над негативными тенденциями не за горами!

Очень удачен день с профессиональной точки зрения. Сосредоточьтесь на поставленной цели, и вы сможете ее добиться. Возможно, награда за труды заставит себя ждать – серьезных денежных поступлений звезды не обещают; однако и непредвиденные расходы едва ли будут значительными.

Водолей

Возможна ссора с любимым человеком, не исключены серьезные разногласия с теми, кто вам особенно симпатичен. Старайтесь не давать воли эмоциям, воздерживайтесь от обидных высказываний, язвительных замечаний. Именно вы можете стать примером миролюбия для своих близких, тем самым сыграв важную роль в налаживании семейных и дружеских отношений.

Сильно влияние позитивных тенденций на сферу профессиональной деятельности, появляется возможность решить старые проблемы. Вероятны небольшие денежные поступления, удачные покупки. Особое внимание стоит обратить на мелкую бытовую технику – в ее выборе вы наверняка не ошибетесь.

Рыбы

В целом день неплох, однако жизненный потенциал снижен, а потому Рыбы становятся особенно уязвимы для неблагоприятных воздействий извне. Берегите себя, старайтесь избегать контактов с неприятными особами, тяжелой работы, дискомфортных ситуаций. Нежелательно участвовать в спорах и дискуссиях – даже самое корректное критическое замечание может оказаться для вас серьезным ударом.