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  • При размещении фотографий с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри допустили грубую ошибку

При размещении фотографий с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри допустили грубую ошибку

Meghan Markle

ФОТО: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com

Представители Букингемского дворца допустили грубую ошибку при публикации фотографий с крестин сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи в официальном аккаунте королевской семьи. Отмечается, что перечисляя гостей торжества, модераторы перепутали имена, пишут Аргументы.

Один из пользователей заметил недочёт в описании фотографии и указал её модераторам. Оказывается тот, кто размещал снимок, перепутал имена сестёр принцессы Дианы. Их приглашение стало данью уважению памяти погибшей принцессы со стороны ее сына и невестки, - передаёт Express.

"Упс, оба - Кларенс-хаус и Букингемский дворец - перепутали имена сестер принцессы Дианы! Леди Джейн стоит рядом с Дорией, а леди Сара — рядом с Уильямом, а не наоборот", - объяснил подписчик. 

После замечания персонал исправил ошибку и указал всё верно.

ФОТО: Chris Allerton/??SussexRoyal / PA Wire/PA Images

Напомним, что Арчи крестили ровно через два месяца после его рождения, 6 июля. Мероприятие проходило в Виндзоре.

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