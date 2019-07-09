При размещении фотографий с крестин сына Меган Маркл и принца Гарри допустили грубую ошибку

Один из пользователей заметил недочёт в описании фотографии и указал её модераторам. Оказывается тот, кто размещал снимок, перепутал имена сестёр принцессы Дианы. Их приглашение стало данью уважению памяти погибшей принцессы со стороны ее сына и невестки, - передаёт Express.

"Упс, оба - Кларенс-хаус и Букингемский дворец - перепутали имена сестер принцессы Дианы! Леди Джейн стоит рядом с Дорией, а леди Сара — рядом с Уильямом, а не наоборот", - объяснил подписчик.

После замечания персонал исправил ошибку и указал всё верно.

ФОТО: Chris Allerton/??SussexRoyal / PA Wire/PA Images