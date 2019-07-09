Вт, 9.07.2019
Мужчины, держите себя в руках! ТОП-10 самых сексуальных брюнеток Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Стало известно, когда Елизавета II лишится власти

Стало известно, когда Елизавета II лишится власти

Britain's Queen Elizabeth II rides in a carriage as she leaves following the Order of the Garter Service at St George's Chapel in Windsor Castle on June 17, 2019. - The Order of the Garter is the oldest and most senior Order of Chivalry in Britain, established by King Edward III nearly 700 years ago. Appointment to the order is solely in the gift of the Monarch and is limited to the Sovereign, the Prince of Wales, and no more than 24 members or Companions. (Photo by PETER NICHOLLS / POOL / AFP)

ФОТО: PETER NICHOLLS / AFP

В апреле этого года королеве Елизавете исполнилось уже 93 года. Несмотря на преклонный возраст, Елизавета полна сил, по-прежнему выполняет все свои королевские обязанности и присутствует почти на всех важных и официальных мероприятиях, пишет Экспресс газета.

Елизавета дольше всех находится на британском престоле. Подданные, конечно, любят свою королеву, но с каждым годом задумываются о том, справляется ли Елизавета с такой нагрузкой.

По слухам, Елизавета намерена передать бразды правления своему сыну, принцу Чарльзу. Она не станет дожидаться своей смерти и, по некоторым данным, уже в ближайшее время сделает королем своего сына. Впрочем, официальные представители опровергают подобные слухи.

ФОТО: Caro / Sorge / Scanpix

Сейчас появилась информация о том, что сотрудники штата королевы в настоящее время работают над составлением так называемого Акта о регентстве. Такой документ предполагает полную передачу всей власти над королевством назначенному регенту, а именно принцу Чарльзу. Естественно, дворец никак не комментирует подобные сообщения и держит все в строжайшей тайне.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ