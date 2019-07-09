Стало известно, когда Елизавета II лишится власти

Елизавета дольше всех находится на британском престоле. Подданные, конечно, любят свою королеву, но с каждым годом задумываются о том, справляется ли Елизавета с такой нагрузкой.

По слухам, Елизавета намерена передать бразды правления своему сыну, принцу Чарльзу. Она не станет дожидаться своей смерти и, по некоторым данным, уже в ближайшее время сделает королем своего сына. Впрочем, официальные представители опровергают подобные слухи.

ФОТО: Caro / Sorge / Scanpix