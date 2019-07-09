Стало известно, когда Елизавета II лишится власти

В апреле этого года королеве Елизавете исполнилось уже 93 года. Несмотря на преклонный возраст, Елизавета полна сил, по-прежнему выполняет все свои королевские обязанности и присутствует почти на всех важных и официальных мероприятиях, пишет Экспресс газета.
Елизавета дольше всех находится на британском престоле. Подданные, конечно, любят свою королеву, но с каждым годом задумываются о том, справляется ли Елизавета с такой нагрузкой.
По слухам, Елизавета намерена передать бразды правления своему сыну, принцу Чарльзу. Она не станет дожидаться своей смерти и, по некоторым данным, уже в ближайшее время сделает королем своего сына. Впрочем, официальные представители опровергают подобные слухи.
Сейчас появилась информация о том, что сотрудники штата королевы в настоящее время работают над составлением так называемого Акта о регентстве. Такой документ предполагает полную передачу всей власти над королевством назначенному регенту, а именно принцу Чарльзу. Естественно, дворец никак не комментирует подобные сообщения и держит все в строжайшей тайне.